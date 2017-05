Laborator IT modern la Colegiul „Ferdinand I”, susținut financiar de Agricola

Colegiul Național Ferdinand I, din Bacău, a inaugurat vineri, 19 mai, un nou laborator de informatică pentru elevi, o investiție al cărei susținător principal a fost Grupul Agricola Bacău, prin Asociația Alumni Ferdinand care are ca scop atragerea de resurse pentru finanțarea unor proiecte în această școală.

La eveniment au participat, alături de directorul Colegiului, profesorul Nicu Nicu Harasemciuc, de șefa Catedrei de Informatică, profesoara Crina Cătălina Muraru, de elevi și de profesori ai Colegiului, președintele Grupului Agricola – Grigore Horoi, directorul general al societății Salbac – Angelica Șmil, Cristinel Popa – directorul firmei Agriconstruct, ambele din Grupul Agricola, și Adrian Iordache – președintele Comitetului de părinți din Colegiu.

Panglica inaugurală a fost tăiată de Grigore Horoi și de Nicu Harasemciuc. „Știu că foarte multe companii și organizații nonprofit sunt implicate în a ajuta oameni cu probleme, cu nevoi, dar am salutat ideea de a sprijini și oamenii de valoare ai societății sau pe cei care urmează să devină valoroși – a spus, cu acest prilej, președintele Grupului Agricola.

Îi mulțumesc colegei mele Angelica Șmil, care a făcut posibilă sponsorizarea investiției în Laboratorul IT, și colegului nostru Cristinel Popa, care ne-a făcut cunoscută ideea înființării unui laborator IT modern la Colegiul Ferdinand”. De altfel, pe un perete al laboratorului administratorii lui au afișat și alte cuvinte adresate de Grigore Horoi elevilor de la „Ferdinand”:

„Învățare, curaj, perseverență. Agricola este o companie care învață continuu. Eu am învățat de la oricine. Am prețuit ce au făcut bine predecesorii, am încercat să asigur continuitate în proiecte și să îmbunătățesc lucrurile continuu. Cred că cele mai bune sfaturi le-am «primit» de la managerii de mare succes ai lumii. Sunt pasionat de poveștile oamenilor de succes”.

Laboratorul – ne-a informat Crina Muraru – dispune de 31 de calculatoare performante, un videoproiector, un televizor Smart care poate fi folosit ca tablă școlară, o tabletă grafică și o imprimantă. „Este important ca școala să fie conectată la tehnologie, care poate să aducă o schimbare în bine în procesul de educație – a precizat șefa Catedrei de informatică. În laborator elevii vor avea șansa unor lecții interactive, în care să folosească software performante, moderne și pe placul lor”.

