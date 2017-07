O nouă acțiune pe timp de noapte întreprinsă de voluntarii Centrului Regional de Ecologie Bacău pe Lacul Galbeni, arie naturală protejată, s-a ”soldat” cu punerea pe fugă a unui grup de braconieri piscicoli, scoaterea din ape de plase ilegale de pescuit și eliberarea de cantități consistente de pește. Acțiunea a avut loc în noaptea dinspre miercuri spre joi, 5-7 iulie, mult după miezul nopții, atunci când echipa CRE Bacău a dat ”nas în nas” cu un grup de braconieri care, la vederea celor dintâi, au rupt-o la fugă, prin stuf. ”Braconierii au lăsat în urmă aproximativ 500 m de plase monofilament şi o cantitate surprinzătoare de peşte –somn, ştiucă, avat, caras, plătică – aprox. 50 kg, care fusese prins în plase în doar cateva ore. Prin acțiuni repetate noapte de noapte CRE intenționează ca pe lacul Galbeni, la fel ca şi pe lacul Bacău, braconajul piscicol să fie doar o excepție. Până la realizarea acestui obiectiv nu putem decât să ne bucurăm că şi pe acest lac natura începe să îşi reintre în drepturi”, au spus voluntarii CRE Bacău. 1 SHARES Share Tweet

