Contrasens Cauzalitate şi corelaţie de Razvan Bibire La finele lunii trecute, Curtea Europeană de Justiţie a dat un verdict extrem de ciudat într-un caz venit din Franţa, unde familia unui bărbat care a murit de o boală degenerativă a dat în judecată producatorul vaccinului împotriva hepatitei B, acuzând că boala a fost cauzată de acest vaccin. Pentru că instanţele din Franţa au decis împotriva acestor acuzaţii, cazul a fost adus în faţa Curţii Europene de Justiţie iar verdictul a fost unul surprinzător: deşi nu există probe directe care să facă o legătură între vaccin şi boală, vaccinul a fost declarat vinovat. Argumentele apărătorilor vaccinului a fost, într-adevăr, că studiile nu au demonstrat vreo legătură între vaccin şi boală; dealtfel este singurul caz de acest gen cunoscut în care vaccinul împotriva hepatitei B (care nu este obligatoriu în Franţa) să fie acuzat că provoacă scleroză. Dar, după cum spune Cristian Roman (îl găsiţi pe Internet la „Cronica scepticului"), Curtea a stabilit altceva: "în pofida constatării că cercetarea medicală nu stabileşte şi nici nu infirmă existenţa unei legături între administrarea vaccinului şi apariţia bolii de care este afectată persoană prejudiciată, anumite elemente de fapt invocate de reclamant constituie indicii grave, precise şi concordante care permit să se concluzioneze că există un defect al vaccinului şi o legătură de cauzalitate între acest defect şi boală respectivă". Adică, s-au stabilit nişte corelaţii care au dus la concluzia că există o cauzalitate. Desigur corelaţia nu însemna cauzalitate. De exemplu, vara creşte numărul persoanelor care se îneacă. Dar vara creşte şi consumul de îngheţată. Înseamnă că dacă există o corelaţie între numărul de persoane înecate şi creşterea consumului de îngheţată, îngheţată cauzează înecurile? Desigur că nu, iar decizia Curţii Europene de Justiţie deschide o Cutie a Pandorei extrem de periculoasă nu doar pentru că mişcarea antivaccinistă primeşte o mare gură de aer, ci pentru că va permite acţiuni în instanţă bazate nu pe cauzalitate, ci pe corelaţie. Dacă te îmbolnăveşti de vărsat de vânt după ce ai băut un suc acum trei-patru luni, poţi, teoretic, să dai în judecată producătorul şi să câştigi pentru că, deşi nu există date certe ştiinţifice care să spună acest lucru, ai stabilit o corelaţie directă: îmbolnăvirea s-a produs după ce ai consumat băutura. Evident, exagerez puţin, însă, imediat după anunţarea verdictului, avocaţii au început să-şi frece mâinile: după celebrele procese împotriva băncilor, încheiate cu mai mult sau mai puţin succes, se deschide un front nou cu perspective financiare excelente şi riscuri extem de mici.

