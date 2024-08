ZidArt dorește să intre în ”Cartea Recordurilor”, pentru cea mai mare hartă rurală, cu artă murală, din lume

Muzeul în aer liber, de picturi murale, dezvoltat prin ZIDART – Street Art Festival, a făcut cunoscut Bacăul la nivel internațional, atât prin artiștii străini, care au creat în cadrul proiectului, cât și și prin ecourile pozitive pe care acest fenomen îl are în presa locală, națională și internațională.

Sâmbătă, 10 august, la noul Hub Orizont, din Bacău, a avut loc un eveniment aniversar, la închiderea celei de-a VII-a ediții (24.07 – 10.08 2024) a festivalului, care a reunit artiști din Portugalia (Huariu), România (Kero Zen, Alexa Lincu, Ronin), Germania (Dendyden), Spania (Pauceda & Mawe), Bulgaria (Jahone) și Marea Britanie (Vlad), ce au creat lucrări de artă stradală pe fațadele blocurilor din oraș, inspirați de tema ”Civic Expressions”.

Pentru ZidArt, bilanțul celor șapte ediții de festival înseamnă 10.000 de metri pătrați de suprafață vopsită, dintre care 2200 (reprezentând 20 de picturi din Bacău), cu vopsea care purifică aerul, 70 de picturi murale, realizate de către 60 de artiști, români și străini, în zece orașe, un milion de beneficiari direcți, 100 de voluntari, 41 de parteneri.

La evenimentul aniversar, organizatorii ZidArt, coordonați de Lucian Popa, inițiatorul proiectului, au vorbit despre obiectivele festivalului, până în anul 2030.

”ZidArt este un proiect pe care îl consider ca un copil al tuturor oamenilor care au contribuit la acest fenomen. Am reușit să dezvoltăm această idee în anul 2016, într-o perioadă în care eram într-o maternitate de idei, îmi place mie să spun, numită Bacău – Capitala Tineretului din România, unde, alături de mulți alți tineri, aveam un caiet în care ne scriam ideile și proiectele pe care doream să le implementăm în orașul Bacău. Una dintre aceste idei s-a numit ZidArt și în 2016 am zis că Bacăul are nevoie de o identitate vizuală, are nevoie de un spațiu public mai atractiv, care să stârnească acest dialog cu comunitatea. (…) Suntem o echipă, un ONG, care produce totul aici, in house, nu avem resuurse să externalizăm niciun serviciu, totul e făcut de noi și de voluntari. Fără ei, fără voi, nu am fi reușit să facem aceste lucruri, fără o minte deschisă și fără un sprijin instituțional, noi nu am fi reușit să continuăm această poveste și vă mulțumesc pe această cale”, a declarat Lucian Popa, în debutul evenimentului.

Pentru următorii șase ani, obiectivul principal al echipei ZidArt este dezvoltarea în municipiul Bacău a unei galerii urbane care să însumeze 100 de picturi murale și crearea unei identități turistice, în jurul artei stradale. De asemenea, inițiatorii ZidArt și-au propus ca, până în 2030, să ilumineze toate picturile murale din Bacău, pentru a introduce arta stradală în circuitul proiectului ”Noaptea Muzeelor”, și să facă accesibile pentru nevăzători toate picturile murale din municipiul Bacău, prin limbajul Braille.

Pentru județul Bacău, obectivul ZidArt pentru următorii șase ani are atât implicații culturale, cât și sociale și educaționale, prin implementarea proiectului ”Școli în culori. Caravana Educațională prin Arte Vizuale”, care să fie inclus în ”Guiness World Records” (”Cartea Recordurilor”), pentru ”cea mai mare hartă rurală de artă murală din lume”. În perspectiva ZidArt, acest proiect va contribui la crearea unei identități culturale pentru cele 85 de comune din județul Bacău și la combaterea abandonului școlar, prin stimularea interesului pentru școală, cât și la atragerea de turiști și revitalizarea economiei locale.

Echipa de implementare a proiectului își dorește, de asmenea, ca, până în 2030, festivalul să se dezvolte la nivel internațional, în Madeira (Portugalia), Valencia (Spania) și Sofia (Bulgaria).

La aceste obiective, se adaugă, de asemenea, câteva chiar mai curajoase, care au fost comunicate, cu caracter confidențial, fiind în faza de aprobare și implementare, și care presupun lucrări murale pe obiective strategice de mari dimensiuni, din Bacău și din țară.

Creatori de comunitate

Respectându-și obiectivul primordial de a fi creator de comunitate, ZIDART – Street Art Festival a atras, la evenimentul aniversar, numeroși artiști, beneficiari, voluntari, sponsori, parteneri, reprezentanți ai societății civile, care au luat parte la ”Călătoria ZidArt” în cei șapte ani de proiect. A fost o întâlnire cu o atmosferă caldă, familială, fresh, pro activă, fără orgolii sau emfază. Toți cei invitați au vorbit despre însemnătatea ZidArt pentru comunitate, au rememorat momente importante ale proiectului, cu ajutorul imaginilor foto – video pregătite de organizatori, și au vorbit despre colaborări viitoare.

Sponsorii principali, care au sprijinit ZidArt în cei șapte ani de proiect sunt C & C Residence Hotel, Up Mastef Trans, Auchan, Asociația Agricola, Migos Pizza, Școala & Grădinița Româno – Americană, Brecht, Europe Direct Bacău, Romtexim, Mau Café, Gaia Art Cuisine, Tihna Island, Pallina, Young Island Festival.

”Mulțumesc lui Lucian și întregii echipe ZidArt pentru că am avut onoarea să cunoaștem asemenea tineri cu suflet, asemenea tineri talentați, care au dat culoare orașului. ZidArt este un fenomen, pentru că nimeni altcineva n-a putut, cu arta, să ”dărâme zidurile”, nimeni altcineva n-a putut, cu sufletul, să deschidă pereții, s-ajungă la sufletul oamenilor.”, a declarat, pe scena evenimentului, Carmen Negoiță, administrator C & C Residence Hotel, unul dintre primii parteneri ZidArt.

”Am venit aici să spun public cât de mândru sunt că am putut contribui cu puțin la proiectul ZidArt, să-mi arăt gratitudinea și aprecierea pentru tot ceea ce faceți, este ceva important pentru Bacău și eu cred că proiectul este cu adevărat un simbol al orașului Bacău, aduce împreună pe toată lumea, face comunitatea asta să crească, să se simtă mai bine, să se bucure, să aprecieze arta, frumosul.”, s-a adresat celor prezenți Gheorghe (Gigi) Mandici, director zonal în rețeaua de magazine Auchan.

”ZidArt a contribuit enorm la formarea mea, sunt recunoscătoare echipei, pentru că aici m-am întâlnit pentru prima dată, ca tânăr artist, cu oameni pentru care aducerea unei schimbări în bine în comunitate este cu adevărat un scop mai presus decât orice beneficiu personal, este un lucru făcut din suflet. Pentru mine, ZidArt este o familie,” a declarat Alexa Lincu, unul dintre artiștii români care au creat în cadrul ediției 2024 a festivalului de artă murală din Bacău.

Alături de artiști, sponsori și organizatori, pe scena evenimentului s-au auzit și vocile beneficiarilor ZidArt, cât și cele ale reprezentanților societății civile, care au sprjinit proiectul până în prezent.

Foarte impresionante au fost mărturiile reprezentanților Asociației Nevăzătorilor și Asociației Surzilor Bacău, care au arătat că pentru o minte deschisă arta poate avea beneficii infinite. Lor li s-au adăugat amintiri din proiect, confesiuni și revelații din ”Călătora ZidArt” dezvăluite de Asociația RYMD, Fundația Comunitară Bacău, Teatru Fain, Fundația Yana, Fundația de Sprijin Comunitar, Mădălina Rotaru (Camera cu Povești), Dana Bîrzu (director Colegiul Național de Artă ”George Apostu”) sau Laura Huiban și Alexandra Vaman (Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău).

În final, concluzia tuturor a fost că ZIDART – Street Art Festival este important pentru Bacău, prin toate beneficiile culturale, civice și economice pe care le-a generat în acești ani pentru oraș.

Laura Huiban

Foto credits: Alexandra Maria Vaman (clasa a X-a), elevă la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău