„Zi cu istorie. Istoria zilei” – 1 MARTIE

187 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, autorul nemuritoarelor „Amintiri din copilărie”, lucrare scrisă între 1875 și 1883, sub îndrumarea lui Mihai Eminescu, revizor școlar la acea vreme.

1 martie 1746, Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești (1744-1746), clerul înalt și boierii hotărăsc eliberarea din șerbie a „rumânilor” fugiți, care se reîntorc în țară. Persoane libere din punct de vedere juridic, țăranii au rămas totuși dependenți economic de boieri, fiind obligați să presteze boierului 12 zile de clacă, în Țara Românească și 24 de zile, în Moldova.

1 martie 1788 – S-a născut Gheorghe Asachi, poet, prozator, dramaturg și inginer român. Născut la Herţa, în Bucovina, Gheorghe Asachi a studiat la Lemberg (1796-1804), astronomia la Viena (1805-1808), arheologia şi epigrafia la Roma (1808-1812), unde a aprofundeat literatura italiană şi a luat lecţii de poetică, pictură şi sculptură. În anul 1812 a revenit în ţară, la Iaşi, consacrându-se unei activităţi culturale intense. Referendar al şcolilor (1827-1849), Asachi a edificat un adevărat sistem de învăţământ, în frunte cu Academia Mihăileană (1835). Adversar al Revoluţiei de la 1848, s-a manifestat ca un antiunionist, devenind tot mai izolat. În anul 1869, la 81 de ani, a plecat în Galiţia pentru a achiziţiona manuscrisele lui Ion Budai Deleanu, inclusiv capodopera „Ţiganiada”, rămase la Lemberg. A murit la Iaşi, în data de 12 noiembrie 1869.

1 martie 1810, se năștea compozitorul Frédéric Chopin.

1 martie 1867 – A apărut primul număr din revista „Convorbiri literare”, organ de presă al Societății „Junimea”. Între 1886 și 1944 revista a apărut la București, avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi, care a predat apoi conducerea unui comitet format din foști elevi ai lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinți, P. P. Negulescu, Rădulescu-Motru. Printre colaboratori s-au numărat Mihai Eminescu, care a publicat aici majoritatea poeziilor sale; Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Vasile Alecsandri, George Coșbuc ș. m. a.

1 martie 1872: A fost înființat primul parc național din lume, Parcul Național Yellowstone din Statele Unite. Se întinde pe o suprafață de 8.987 km pătrați, pe teritoriul a trei state federale nord-americane: Wyoming, Montana și Idaho. Parcul este elementul central al ecosistemului Yellowstone, cel mai mare ecosistem rămas aproape intact în zona temperată de nord a Pământului.

1 martie 1953 – Dictatorul sovietic Iosif Stalin a suferit un atac cerebral care i-a adus sfârșitul. După un dineu care s-a întins pe durata întregii nopți, alături de ministrul de interne Lavrenti Beria și viitorii premieri Malenkov, Bulganin și Hrușciov, la 1 martie 1953, Stalin a cedat, suferind un atac cerebral care i-a paralizat partea dreapta a corpului. A murit pe 5 martie 1953 , la vârstă de 73 de ani. Hemoragia cerebrală a fost declarată oficial, drept cauză a morții. Trupul său a fost mumificat și depus în Mausoleul lui Lenin unde a rămas până la 3 octombrie 1961, când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Stalin a fost îngropat, ulterior, lângă zidul Kremlinului.

În 2003, un grup de cercetători ruși și americani au lansat ipoteza că Stalin ar fi ingerat o puternică otravă folosită împotriva șobolanilor, care provoacă fluidizarea sângelui, hemoragii și atacuri cerebrale. Cum acest tip de otravă este insipidă, varianta această este plauzibilă.

1998 – „Titanic” devine primul film cu încasări de peste 1 miliard de dolari în întreaga lume.

1 martie – Ziua mondială a protecției civile

Ziua mondială a protecţiei civile este marcată în fiecare an la data de 1 martie. La această dată, în anul 1972 a intrat în vigoare Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile (International Civil Defence Organisation, ICDO). Ziua mondială a protecţiei civile a fost instituită printr-o decizie a adunării generale a Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile în anul 1990.

1 martie – Ziua „Zero discriminare” (ONU)

Ziua „Zero discriminare” este marcată în fiecare an la 1 martie, la iniţiativa UNAIDS – Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA. Sub sloganul „Zero discriminations against women and girls”, campania UNAIDS a făcut, în 2020, referire la discriminarea cu care se confruntă femeile şi fetele în toată diversitatea lor, pentru a atrage atenţia şi a mobiliza în vederea promovării egalităţii şi emancipării pentru femei şi fete.