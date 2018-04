procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău au preluat ancheta şi fac cercetări pentru tentativă de omor

Doi bărbaţi, unul de 33 de ani şi altul de 38 de ani, din satul Ghilăveşti, comuna Vultureni, au ajuns la camera de gardă a Spitalului Judeţean Bacău plini de sânge şi cu mai multe traumatisme, după ce s-ar fi bătut de la o bucată de păşune. Altercaţia a avut loc pe drumul de lângă terenul pentru care aceştia s-ar fi certat în ultima perioadă.

„I-a dat cu muchia de la secure în cap şi l-a ameţit. Eu am încercat să-i despart, am văzut că nu vor şi am plecat să păzesc animalele. Mai erau încă doi oameni de aici din sat, dar am zis să nu ne băgăm. Eu am două luni de când lucrez aici şi nu ştiu dacă s-au mai certat şi înainte”, spunea Benone Călin, martor.

În zadar ar fi încercat doi localnici să-i despartă „Au început să se certe şi au ajuns de s-au bătut. Noi n-am putut să intervenim că ei se ceartă de la o păşune şi s-au mai certat. Acum s-au bătut şi erau amândoi plini de sânge. A venit salvarea şi i-a luat”, povestea şi Florin Busuioc.

„Eu am dat păşunea asta la unul dintre ei. Aseară, când mă duceam acasă, celălalt era plin de sânge şi cu urechea mutilată”, spunea Viorel Boghianu. Cei doi au fost transportaţi la spitalul din Bacău pentru investigaţii şi îngrijiri medicale şi au rămas internaţi sub supravegherea medicilor.

„Pacienţii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe cu traumatisme rezultate în urma unor agresiuni. Unul dintre ei, în vârstă de 38 de ani, este internat în Secţia de Neurochirurgie cu traumatism cranio-facial şi traumatisme toracice şi fronto-parietale, iar celălalt de 33 de ani este internat pe ORL, pentru că are un traumatism cranio-facial şi un traumatism auricular.

Momentan, starea lor este stabilă”, a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Cazul a ajuns în atenţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău care fac cercetări pentru infracţiunea de tentativă de omor, urmând ca după audierea celor implicaţi să dispună măsuri legale.