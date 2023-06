Volei feminin/ Divizia A1: Aurel Cazacu este pe cale să spună „da” Științei

Tehnicianul este dispus să conducă, alături de Lucian Voinea, gruparea băcăuană în sezonul ce va debuta pe 7 octombrie. Mâine, Cazacu va purta o nouă serie de discuții cu directorul clubului universitar, Cristina Alexe

Pas cu pas către o nouă ediție de campionat. Primul pas a fost făcut la finalul primăverii, atunci când CS Știința Bacău a fost înscrisă în ediția 2023-2024 a Diviziei A1 la volei feminin. Următorii pași vizează configurarea lotului și a staff-ului tehnic. Iar aici se pornește de la zero în condițiile în care, prin încetarea protocolului cu CSM Bacău, gruparea băcăuană nu mai poate conta pe niciuna din jucătoarele cu care în ediția trecută a reușit permanența în A1. La fel stau lucrurile și în privința antrenorului. „Încercăm să punem pe picioare o nouă echipă. Alături de Lucian Voinea, statisticianul formației, căutăm tot felul de variante”, a declarat, săptămâna trecută, directorul CS Știința Bacău, Cristina Alexe. Varianta de bază, în privința antrenorului principal, poartă chipul și numele lui Aurel Cazacu.

„Am discutat cu domnul Cazacu și așteptăm un răspuns”, a adăugat Cristina Alexe. Contactat de Deșteptarea, Aurel Cazacu a mărturisit că este pe cale să spună „da” Științei: „În principiu, sunt de acord să dau o mână de ajutor și, alături de Lucică Voinea, să ducem lucrurile mai departe. Sunt, însă, o serie de probleme în ceea ce mă privește”. Probleme de ordin medical?

„Sunt și astea, dar nu ele mă țin în loc. Problema este că eu m-am pensionat anticipat și nu am voie, pentru o anumită perioadă de timp, să semnez un contract de tipul celui solicitat de Federația Română de Volei pentru a mi se permite să conduc de pe bancă o echipă în A1 pentru că risc o serie de complicații. M-am interesat și la ANAF, am luat legătura și cu un avocat specializat în litigii de muncă și se pare că nu există loc de întors: ori pensia, ori un contract. Așa cum am spus, însă, voi pune umărul, chiar dacă asta nu va presupune neapărat și semnarea unui contract”, a precizat Aurel Cazacu, care va avea la mijlocul acestei săptămâni o nouă întrevedere cu directorul Cristina Alexe: „Miercuri vin la Bacău pentru a discuta în amănunt lucrurile”.

În paralel, Știința a demarat tratative cu mai multe jucătoare, intenția clubului fiind ca lotul să fie definitivat până cel târziu la începutul lunii august. Cristina Alexe a explicat, încă de acum o săptămână că, prioritar pentru obținerea unui buget cât mai consistent din partea forului tutelar, Ministerul Educației, este ca jucătoarele care vor fi transferate la echipa băcăuană să îndeplinească și statutul de studente: „Ordinul nostru de finanțare impune acest lucru, iar noi încercăm să ne consolidăm un buget care să ne permită desfășurarea activității sportive în condiții cât mai bune. Asta nu înseamnă automat că vom avea la echipă doar studente, după cum nu exclud nici posibilitatea ca în lot să regăsim și straniere”. Pe lista jucătoarelor vizate să facă parte din lotul Științei în 2023-2024 figurează și o serie din voleibalistele care au activat la CSM-Știința în ediția trecută. De la Carolina Radu la Bianca Grama și Carmina Bordea. Deocamdată, însă, niciuna din tratative nu s-a finalizat pozitiv.

„Problema este, înainte de toate, una financiară. În momentul în care demarezi o discuție trebuie să știi exact ce poți oferi din punct de vedere economic. Că voi fi antrenor eu, că va fi altcineva alături de Lucică Voinea, trebuie să grăbim lucrurile pentru că una oferă plaja de jucătoare în iunie- cel târziu iulie și cu totul atceva vei mai găsi în august. Cu cât reușești să aduci mai repede jucătoare, cu atât e mai bine”, a punctat Aurel Cazacu. „Noi încercăm să urgentăm lucrurile astfel încât lotul să fie configurat într-un timp cât mai scurt”, a subliniat directorul CS Știința, Cristina Cazacu.

Studentele încep pe terenul vice-campioanei

Spre deosebire de anul trecut, atunci când, în urma numeroaselor retrageri, Divizia A1 la volei feminin a pornit la drum cu numai 11 echipe, sezonul 2023-2024 va reuni la start 12 grupări. Campionatul va începe pe 7 octombrie, noutățile fiind nou promovatele CSM Constanța și SCM Corona Brașov și CSU Medicina Târgu-Mureș, formație invitată de FRV în locul SCMU Craiova, care și-a desființat echipa de senioare. Știința Bacău va începe stagiunea cu o deplasare pe terenul vice-campioanei CSM Târgoviște, primul meci de acasă al studentelor fiind pe 14 octombrie, în compania Medicinei Târgu-Mureș.

De altfel, între etapa a doua și a cincea, băcăuancele vor da piept cu toate cele new-entries: Medicina (în runda a doua, acasă), Corona Brașov și CSM Constanța (rundele trei și cinci, ambele în deplasare). În ceea ce privește confruntarea dintre Știința și campioana Alba Blaj, aceasta va avea loc în anteeanultima etapă, la Bacău. Formatul de campionat va fi identic cu cel din ediția 2022-2023. Astfel, după sezonul regulat care va presupune 12 etape, tur-retur, primele opt clasate vor accede în play-off, unde se vor bate pentru titlu și pentru medalii, pentru ca echipele clasate pe locurile 9-12 să evolueze în play-out, având ca obiectiv evitarea retrogradării.

Etapa 1 : CSM Volei Alba Blaj- CSM București, CSO Voluntari 2005- CS Rapid București, FC Argeș Pitești- CSM Lugoj, CSM Târgoviște- CS Știința Bacău, CSU Medicina Târgu-Mureș- CSM Constanța, CSM Corina Brașov- CS Dinamo București.

Etapa 2 : CSM București- CS Dinamo București, CSM Constanța- CSM Corona Brașov, CS Știința Bacău- CSU Medicina Târgu-Mureș, CSM Lugoj- CSM Târgoviște, CS Rapid București- FC Argeș Pitești, CSM Volei Alba Blaj- CSO Voluntari 2005.

Etapa 3 : CSO Voluntari 2005- CSM București, FC Argeș Pitești- CSM Volei Alba Blaj, CSM Târgoviște- CS Rapid București, CSU Medicina Târgu-Mureș- CSM Lugoj, CSM Corona Brașov- CS Știința Bacău.

Etapa 4 : CSM București- CSM Constanța, CS Știința Bacău- CS Dinamo București, CSM Lugoj- CSM Corona Brașov, CS Rapid București- CSU Medicina Târgu-Mureș, CSM Volei Alba Blaj- CSM Târgoviște, CSO Voluntari 2005- FC Argeș Pitești.

Etapa 5 : FC Argeș Pitești- CSM București, CSM Târgoviște- CSO Voluntari 2005, CSU Medicina Târgu-Mureș- CSM Volei Alba Blaj, CSM Corona Brașov- CS Rapid București, CS Dinamo București- CSM Lugoj, CSM Constanța- CS Știința Bacău.

Etapa 6 : CSM București- CS Știința Bacău, CSM Lugoj- CSM Constanța, CS Rapid București- CS Dinamo București, CSM Volei Alba Blaj- CSM Corona Brașov, CSO Voluntari 2005- CSU Medicina Târgu-Mureș, FC Argeș Pitești- CSM Târgoviște.

Etapa 7 : CSM Târgoviște- CSM București, CSU Medicina Târgu-Mureș- FC Argeș Pitești, CSM Corona Brașov- CSO Voluntari 2005, CS Dinamo București- CSM Alba Volei Blaj, CSM Constanța- CS Rapid București, CS Știința Bacău- CSM Lugoj.

Etapa 8 : CSM București- CSM Lugoj, CS Rapid București- CS Știința Bacău, CSM Volei Alba Blaj- CSM Constanța, CSO Voluntari 2005- CS Dinamo București, FC Argeș Pitești- CSM Corona Brașov, CSM Târgoviște- CSU Medicina Târgu-Mureș.

Etapa 9 : CSU Medicina Târgu-Mureș- CSM București, CSM Corona Brașov- CSM Târgoviște, CS Dinamo București- FC Argeș Pitești, CSM Constanța- CSO Voluntari 2005, CS Știința Bacău- CSM Volei Alba Blaj, CSM Lugoj- CS Rapid București.

Etapa 10 : CSM București- CS Rapid București, CSM Volei Alba Blaj- CSM Lugoj, CSO Voluntari 2005- CS Știința Bacău, FC Argeș Pitești- CSM Constanța, CSM Târgoviște- CS Dinamo București, CSU Medicina Târgu-Mureș- CSM Corona Brașov.

Etapa 11 : CSM Corona Brașov- CSM București, CS Dinamo București- CSU Medicina Târgu-Mureș, CSM Constanța- CSM Târgoviște, CSȘ Știința Bacău- FC Argeș Pitești, CSM Lugoj- CSO Voluntari 2005, CS Rapid București- CSM Volei Alba Blaj.