Victor Eugen Mihai – VEM și Proiectul „Ceci n’est pas un Magritte”, premii mondiale pentru fotografia de artă

Artistul fotograf băcăuan Victor Eugen Mihai – VEM, fostul secretar general de redacție al ”Deșteptării”, a reușit să uimească lumea artei vizuale cu proiectul său inovator „Ceci n’est pas un Magritte”. În mai puțin de un an de la lansare, lucrările au adunat peste 100 de distincții internaționale, proiectul fotografic devenind unul dintre cele mai premiate din istoria recentă. Printre distincțiile obținute se numără șase dintre cele mai importante premii mondiale, consacrând astfel talentul și viziunea artistului român pe scena globală.

„Ceci n’est pas un Magritte” este o incursiune în lumea artei suprarealiste, generată de influența inconfundabilă a lui René Magritte. „Am dorit să creez ceva care să depășească limitele obișnuite ale fotografiei și să ofere privitorilor o experiență vizuală care să îi provoace să gândească și să simtă altfel” – declară Victor Eugen Mihai – VEM. Artistul reinterpretează temele și stilurile suprarealiste, aducându-le într-un context modern prin intermediul fotografiei. Fiecare imagine este o invitație la introspecție și la descoperirea unor noi perspective asupra realității. „Citatele vizuale celebre ale lui Magritte sunt recontextualizate, recitate asemenea unor reflecții asupra relației artei vs. realitatea pe care o știm și, adeseori, o trecem la indexul zilei – afirmă criticul de artă Maria Bilașevschi, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași. Alegerea artistului belgian nu este întâmplătoare. Afinitatea pentru ironia lui Magritte și modul în care poți augmenta mesajul l-au provocat pe VEM ca, prin fotomontaje, să ridice întrebări cu privire la statutul artei plastice ca procedeu mimetic, de exprimare a realului, a văzutului, devoalând sub forma unei reflecţii propria părere cu privire la artă și, per ansamblu, societate.”

Cu un alt punct de vedere interesant asupra ineditului proiect „Ceci n’est pas un Magritte” vine criticul literar Gheorghe Iorga, în revista „Ateneu”, anul 60 (serie nouă), noiembrie – decembrie 2023. „La baza compozițiilor eterogene ale lui VEM, realizate impecabil din punct de vedere tehnic, stă fotomontajul, dezvoltat ca parte a colajului – afirmă criticul. Aceasta presupune utilizarea mai multor fotografii sau părți/ secvențe de fotografii în vederea creării unei mitologii vizuale a secundarului (fotomontajul a fost realizat cu ajutorul programelor de editare pe calculator). Artistul vizual băcăuan îl reinterpretează pe Magritte – o hermeneutică a dialogului mut dintre imaginea primă și imaginea secundă, închipuind o proliferare a sensurilor social-ontologice prin care „citește“ lumea de astăzi într-o cheie vizuală și semiotică de o acută modernitate, sporind reperele relației omului cu misterul existenței și cu lucrurile-semne. Cu vizibilul bine ascuns. Prin redescoperirea și recitirea critică a lui Magritte, VEM face „o radiografie ironică și satirică a lumii în care trăim“. O parodie livrescă a unei parodieri. Melonul lui Magritte capătă o nouă identitate… Iar VEM câștigă pariul iconoclastului cu arta…”.

Este riscant, ca jurnalist, să scrii câte premii la nivel internațional au câștigat lucrările din proiectul lui VEM „Ceci n’est pas un Magritte”, pentru că numărul lor crește, dacă nu de la o zi la alta, cu siguranță de la o săptămână la alta. De exemplu, la data redactării acestui articol erau 96, dar până a ajuns în redacția „Deșteptarea” a depășit 100 (între care 17 medalii de aur). Interesant este că acest proiect a câștigat premii în toate zonele culturale ale Lumii. Da, așa cum la noi există zone folclorice, care se deosebesc între ele prin diferite elemente specifice creației populare, tot așa pe Glob există diferite tipuri de percepere a artei, diferențiate pe zone cultural-geografice. „Ceci n’est pas un Magritte” e premiat în Europa de Vest și de Est (Franța, Germania, Serbia, Moldova, Spania, Polonia, Bulgaria, România etc. etc.), Asia (Singapore, Malaysia, India, Sri Lanka, Nepal), Europa de Nord (Danemarca, Norvegia, Islanda, Suedia, Finlanda, Letonia), America de Nord (Canada), America de Sud (Brazilia), America Centrală (Nicaragua) și Africa (Kenya).

Și mai importantă decât mondialitatea proiectului „Ceci n’est pas un Magritte”, este recunoașterea calității artistice. VEM a obținut cei mai importanți lauri posibili de la șase dintre cele mai importante federații mondiale ale artiștilor fotografi. Astfel, VEM a primit Medalia de Aur din partea The International Federation of Photographic Art (FIAP), Photographic Society of America (PSA), Global Photographic Union (GPU), International Association of Art Photographers (IAAP) și Image Colleague Society International (ICS). Fédération Photographique de France (FPF) i-a acordat Medalia de Aur pentru – atenție! – Cel Mai Bun Autor Creativ la Salon Photo de Riedisheim 2024. Dintr-o scurtă scotocire pe Google, VEM este singurul român pe care francezii (!!!) l-au desemnat ”Cel mai bun Creativ” la un salon organizat în Franța.

Fără teamă de cuvinte, se poate spune cu tărie că aceste distincții nu doar că îl impun pe VEM ca un artist vizual de talie mondială, dar subliniază și calitatea excepțională a inovației artistice din proiectul „Ceci n’est pas un Magritte”. Toate acestea îi consolidează astfel poziția în topul mondial al artiștilor contemporani.

Aurelian Chiscop