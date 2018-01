Actualitate Vicepremierul Paul Stănescu îi răspunde senatorului PSD Miron Smarandache: „172 de proiecte din judeţul Bacău vor fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vicepremierul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a răspuns interpelării senatorului PSD Miron Smarandache, referitoare la proiectele eligibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în judeţul Bacău. „Regiunea Nord-Est, formată din judeţele Iaşi, Suceava, Bacău, Neamţ, Botoşani şi Vaslui, a avut în acest an cea mai mare alocare financiară la nivelul Programului Operaţional Regional, dedicat autorităţilor locale. Suma totală destinată acestei Regiuni se ridică la peste un miliard de euro, iar condiţia a fost ca autorităţile locale să poată intra în posesia fondurilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în urma depunerii unor proiecte eligibile, complete, cu toate documentaţiile aferente, fără restricţii numerice”, a menţionat Miron Smarandache, în documentul înaintat Guvernului României. „Referitor la întrebarea dumneavoastră cu privire la numărul de proiecte care au fost depuse în acest an pe PNDL, la nivelul Regiunii Nord-Est, precum şi punctual în judeţul Bacău, precizăm că la nivelul Regiunii Nord- Est au fost depuse în anul 2017 un număr de 2.958 de solicitări de finanţare a unor obiective de investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 440 de solicitări fiind depuse de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău. Dintre acestea, au fost cuprinse la finanţare în perioada 2017-2020 un număr de 1.340 de obiective de investiţii la nivelul Regiunii Nord-Est, 172 de obiective fiind aferente judeţului Bacău”, a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale, în răspunsul trimis parlamentarului băcăuan. Biroul de Presă al Senatorului

