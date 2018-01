Lucrările la Catedrala Ortodoxă „Înălțarea Domnului” din Bacău vor fi reluate și vor avea un ritm mai alert în 2018. „Vizavi de ceea ne vom permite să realizăm anul acesta, trebuie să discutăm și să decidem împreună. Cred că toți ne-am dori, fiind anul Centenarului Marii Uniri, să mai facem un pas spre finalizarea Catedralei și să facem o sfințire acolo. Frumos ar fi în jurul datei de 1 Decembrie”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliul Jutețean Bacău. Deocamdată, consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-economică în care se precizează ce a mai rămas de făcut. Între altele, mai sunt necesare lucrări de placare a altarului, a coloanelor, pereților și pilaștrilor, de executare a ancadramentelor la uși și ferestre, a stucaturilor și vitraliilor. Din mobilierul liturgic, mai sunt de executat două amvoane, jumătate dintre stranele pentru credincioși, tripticurile scaunelor arhierești, iconostasele și tetrapoadele pentru cântăreți. De asemenea, trebuie finalizate instalațiile electrice, termice și sanitare, cele de detecție de fum impuse de pompieri și cele de sonorizare. Toată investiția va costa 19,9 milioane de lei.

