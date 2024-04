„VERDE” PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR. SERGIU SECHELARIU – VECTOR PRINCIPAL

În cadrul unei conferințe de presă la care au participat peste 250 de invitați, Sergiu Sechelariu și-a anunțat joi, 11 aprilie 2024, candidatura la funcția de Primar al Municipiului Bacău din partea Partidului Verde „Verzii”.

Prezent la acest eveniment, președintele Partidului Verde „Verzii”, prof. dr. Marius Lazăr, a declarat: „Sergiu Sechelariu este candidatul nostru pentru Primăria Bacău. Candidatul nostru nu are nimic de confirmat, pentru că a confirmat deja totul. El vine să facă ceva pentru Bacău, un lucru bine făcut pentru Bacău. Noi credem într-o hrană sănătoasă, la prețuri corecte. De ce credem că Sergiu va fi primarul nostru? Pentru că iubește sportul și viața, într-o relație frumoasă cu natura.”

Desfășurată sub sloganul „UNIM GENERAȚIILE”, întâlnirea a fost un bun prilej pentru candidatul Sergiu Sechelariu de a aduce în atenția băcăuanilor liniile directoare ale campaniei sale, plecând de la realități locale dramatice, ce trenează de zeci de ani, pentru care administrația municipală este direct responsabilă: „Am venit întotdeauna cu proiecte și lucruri bune pentru acest oraș. Am să le dezvolt în următoarele două luni. Dacă acum 4 ani caștigam alegerile, aveam stadion, apă potabilă și autostrada Bacău-Brașov. Am ales acest partid – Verde – pentru că e un partid nou, curat,fresh. De ce? Pentru că nu am obligații față de acest partid.”

EXPERIENȚA FACE DIFERENȚA! ÎNTOTDEAUNA BACĂUL!