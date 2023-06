”Vântul divin”, un spectacol care a schimbat viețile actrițelor din distribuție

Sâmbătă, 17 iunie, veți putea vedea, la Teatrul Fain din Bacău, de la ora 19.00, cea de-a doua reprezentație a spectacolului ”Vântul divin”, o adaptare liberă după textul ”Kamikaze”, de Alina Nelega, în regia artistului Simona Nica. Premiera, care a avut loc pe 27 mai, a produs un impact major asupra publicului, atât prin frumusețea spectacolului, cât și prin povestea cu totul specială a acestei producții. Șase tinere doamne, cu profesii diferite, au debutat pe scenă, în calitate de actrițe, după câteva luni de repetiții în cadrul Atelierelor de Teatru pentru Adulți, coordonate de actrița Simona Nica. Oana Dincă (psiholog), Andreea Mardare (psiholog), Carmen Valentina (designer vestimentar), Gabriela Deacu (economist), Andra Lungu (profesor canto) și Mădălina Rotaru (scriitoare, consilier dezvoltare personală) au spus, în calitate de actrițe, povestea unei iubiri altfel, iar emoția transmisă celor prezenți a fost puternică și autentică.

Spectacolul se bucură de participarea extraordinară a actorului Dumitru Rusu, responsabil de sunet/lumini este Vlad Constandache, iar costumele au fost realizate de Atelierul de creație Valentina CC.

Aflați cum a fost această experiență inedită pentru cele șase actrițe din distribuție, din interviurile realizate de Maria – Alexandra Vaman (clasa a VIII-a) și Tudor Pascu Mihail (clasa a VI-a), elevi la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău. Prof.coord. Laura Huiban

De ce ați ales să faceți cursuri de teatru și cum a fost pentru dumneavoastră acestă experiență?

Mardare Andreea (psiholog): Am ales să fac cursurile de teatru pentru că de mică mi-am dorit să fac teatru și dacă aveam vreun regret pentru ceva ce n-am realizat până acum, acesta era. Mă gândeam la asta că uite mi-aș fi dorit să mă fac actriță, iar în momentul în care am sunat anul trecut, aici, la Teatru Fain, și am aflat că pot face cursuri de teatru – eu având altă profesie – țin minte că mi-au dat lacrimile, tremuram toată și nu îmi venea să cred că visul mi se poate îndeplini și că voi avea posiblitatea de a mă descoperi și redescoperi și de a mai trece un prag.

Gabriela Deacu (economist): Eu nu sunt la prima ”abatere”, e a treia oară, am mai făcut cursuri cu un alt actor și mi-a plăcut. A fost o provocare și mi-am zis ”Hai, să o fac și pe asta!”.

Dincă Oana Melania (psiholog clinician și psihoterapeut): Mi-am dorit dintotdeauna să fac cursuri de teatru, psihodrama în profesia noastră este mult inspirată din teatru, și, cu prima ocazie când am dat peste aceste cursuri, am spus :”DA, cu siguranță!”.

Carmen Valentina (designer vestimentar): A fost o provocare foarte mare, iubesc provocările și am zis să fac mai multe, așa am ajuns, printr-o prietenă, la Teatru Fain, și sunt fericită că am ajuns să fac aceste cursuri de teatru.

Mădălina Rotaru (scriitor, consilier dezvoltare personală): Am ales cursuri de teatru, nu pentru că am visat vreodată să fiu actriță, ci pentru că sunt pasionată de spectacole, iubesc teatrul din tot sufletul meu.

Lungu Andra Gabriela (profesoară de canto): Am văzut o postare a Simonei de pe Facebook. Eu o știam pe Simona Nica dinainte și, când am văzut că organizează cursuri de teatru pentru adulți, primul impuls a fost să o sun și să văd despre ce este vorba. Mi-am dorit sa fiu parte din acestă experiență.

Cum a fost pentru dumneavoastră experiența de a lucra în acest spectacol?

Mardare Andreea (psiholog): A fost tare emoționant să lucrez și, practic, să joc în această piesă și să urc pe scenă, a fost, așa, un cumul de trăiri și de emoții, fantastic, să spun într-un cuvânt.

Gabriela Deacu (economist): Super. Mi-au plăcut și îmi plac colegele, pe Simo o știu mai de mult și e foarte fain să lucrezi cu ea.

Dincă Oana Melania (psiholog clinician și psihoterapeut): Ooh, eu am început puțin cam târziu față de colegele mele, în schimb Simona a avut se pare destul de mare încredere să mă distribuie în acest spectacol și atunci am spus: ”De ce nu? Înseamnă că e momentul să fac acest lucru, să îmi fac intrarea pe scenă”.

Carmen Valentina (designer vestimentar): Nu este ușor să fii pe scenă și să uiți de tine, să fii un personaj, dar cu instrucțiunile Simonei a fost genial.

Mădălina Rotaru (scriitor, consilier dezvoltare personală): Așa cum spuneam, iubesc teatrul din tot sufletul meu și am vrut să văd un pic construcția unui spectacol. Acel pic s-a dovedit a fi copleșitor și experiența acestui prim spectacol a fost copleșitoare.

Lungu Andra Gabriela (profesoară de canto): Experiența a fost una intensă, eu am mai urcat pe scenă, dar cu cântatul, și pot să afirm că sunt emoții total diferite.

Cum a fost colaborarea cu Simona Nica?

Mardare Andreea (psiholog): Ooo, cu Simona? Eu am mai zis, e unul dintre cei mai dedicați oameni. Simona, atunci când urcă pe scenă și, practic, la cursurile de teatru, de actorie, e dezbrăcată de orice prejudecată. Sunt niște emoții extraodinare, e ceva ce, chiar dacă iubești teatrul, trebuie să experimentezi, trebuie să lucrezi cu Simona Noca. Simona este unul dintre cei mai dedicați oameni ai meseriei.

Gabriela Deacu (economist): Ahh… interesant! E ca o mamă pentru noi, e formidabilă, grozavă, amuzantă, perfecționistă, în primul rând. Deci ăsta e primul punct: perfecționistă. Și nu se lasă până nu îi iese totul până la cel mai mic detaliu.

Dincă Oana Melania (psiholog clinician și psihoterapeut): Minunat, extraordinar, am învățat și știu că mai am multe de învățat, dar pentru început am învățat foarte multe de la ea, este o perfecționistă și asta mi-a plăcut și îmi place la ea. Și, în afară de asta, este minunată, este o ființă minunată. O recomand tuturor!

Carmen Valentina (designer vestimentar): La început, ne-a speriat, mi s-a părut greu, de câteva ori am vrut să renunț, am zis “Wow, ce caut eu aici pe scenă?”. Am crezut că va fi doar să învăț ceva pentru cultura mea, dar când am aflat că voi fi pe scenă am zis “Ce fac acum?”. Și am continuat. Da, Simona nu te lasă să renunți, să cazi, te motivează întotdeanuna să ajungi până la capăt.

Mădălina Rotaru (scriitor, consilier dezvoltare personală): Simona ne tratează că pe niște profesioniști, chiar dacă suntem amatori și cred că asta, în prima fază, ne-a debusolat un pic, poate ne-a și înfuriat, pe ici, pe colo, am continuat pentru că are verticalitate și un profesionalism fantastic. La Simona nu se fac cursuri de amatori, ea chiar face cursuri de actorie cu noi.

Lungu Andra Gabriela (profesoară de canto):Foarte provocatoare și foarte intensă, așa cum a fost și experiența din seara de premieră.

Acum că ați fost în postura de actor, în ce fel priviți teatrul profesionist? Îl priviți în mod diferit?

Mardare Andreea (psiholog): Ooo, dacă înainte doar îmi plăcea teatrul, acum pot să zic că-l iubesc și că-l privesc cu multă admirație. Cei care fac asta… Am trăit pe pielea mea munca și ce se întâmplă în spatele unei scene de teatru, ce mult efort trebuie să depui, de fapt, pentru a pune în scenă un spectacol bine acordat.

Gabriela Deacu (economist): Cred că înainte să joc, mă gândeam că poate nu-i cine știe ce, dar e greu, e greu. În culise ai parte de toate, de toate emoțiile.

Dincă Oana Melania (psiholog clinician și psihoterapeut): Ooh, într-adevăr e foarte, foarte multă muncă în spate, oricât de mic sau mare rol ai avea într-o piesă. Totul înseamnă muncă. Extraordinar de multă muncă. Mi se pare extrem de puțin când merg la Teatrul Municipal ”Bacovia” și plătesc 45-50 lei un bilet. Nu vede nimeni munca din spate. Și, în afară de asta, munca unui actor nu înseamnă să imiți, înseamnă să transmiți din interiorul tău ceva, iar acest lucru este deosebit de dificil, dacă nu ai un profesionist lângă tine.

Carmen Valentina (designer vestimentar): Da, într-adevăr, este o muncă titanică acolo în spate, să poți să îți depășești toate emoțiile și să nu fii tu acolo pe scenă, ci să fii un personaj. Mărturisesc că de acum voi merge la teatru și o să mă uit altfel la teatru.

Mădălina Rotaru (scriitor, consilier dezvoltare personală):

Nu îl privesc diferit, ci îl privesc cu același respect cu care îl priveam înainte. Încă o dată mi s-a confirmat câtă muncă este depusă în spate și că nu contează doar actorul, ci întreagă echipa, iar când vom înțelege cu toții că un spectacol nu fucționează decât ca o echipă probabil că vom duce acesta artă foarte departe.

Lungu Andra Gabriela (profesoară de canto): Cu siguranță, pentru că acum cunosc și eu, și colegele mele, culisele, știm ce implică crearea unui spectacol, de la început până la final, cu toate detaliile de regie și, într-adevăr, este o muncă foarte mare acolo în spate.