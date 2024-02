Utilizatorii de servicii de comunicatii electronice au dreptul de a fi informati cu privire la atingerea unei limite de consum suplimentare valorii lunare a abonamentului

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) informeaza utilizatorii de servicii de telefonie si de acces la internet din Romania despre obligatia furnizorilor de a oferi posibilitatea monitorizarii, in timp util, a nivelului consumului acestor servicii, respectiv obligatia furnizorilor de a informa consumatorii la atingerea limitei de consum in valoare de 50 EUR/250 RON (fara TVA), care depaseste valoarea abonamentului.

Pentru a spori transparenta si pentru a le permite consumatorilor sa isi controleze mai bine costurile rezultate din utilizarea serviciilor de comunicatii electronice, furnizorii de servicii de acces la internet si de servicii de telefonie ofera acestora facilitatea de a urmari, in timp util, nivelul consumului pentru fiecare serviciu inclus in planul tarifar si ii informeaza atunci cand volumul unui serviciu inclus in planul tarifar este consumat in intregime, respectiv la atingerea limitei de consum (financiara sau de volum).

ANCOM a stabilit ca limita de consum la atingerea careia furnizorii sunt obligati sa informeze consumatorii este reprezentata de realizarea unui cost in cuantum de 50 EUR/250 RON (fara TVA), peste valoarea abonamentului. Informarea are in vedere doar consumul serviciilor a caror plata se realizeaza ulterior furnizarii acestora (pe baza de abonament), tinand cont de specificul cartelelor preplatite, in cazul carora plata pentru serviciile oferite se face in avans, astfel incat consumatorul sa fie permanent in control in ceea ce priveste sumele utilizate pentru serviciile solicitate. In functie de politica comerciala a furnizorilor, acest cost suplimentar poate include si costurile inregistrate la accesarea serviciilor cu valoare adaugata. Asadar, furnizorii au responsabilitatea de a avertiza consumatorii in momentul atingerii acestui cost, contribuind la gestionarea mai eficienta a consumului de servicii de comunicatii electronice.

In acelasi timp, consumatorii au posibilitatea de a renunta, in mod expres, la aceasta informare.

Utilizatorii finali microintreprinderi, intreprinderi economice fara personalitate juridica, intreprinderi mici sau organizatii non-profit beneficiaza de aceleasi drepturi pe care le au si consumatorii, in masura in care nu au convenit in mod explicit sa renunte, in tot sau in parte, la aceste drepturi.

Ce, cum si unde reclami

ANCOM asigura respectarea de catre furnizori a obligatiilor referitoare la oferirea facilitatii de a urmari si controla, in timp util, nivelul consumului pentru fiecare serviciu inclus in planul tarifar, precum si la transmiterea informarii cu privire la atingerea limitei de consum in valoare de 50 EUR sau 250 RON (fara TVA), suplimentare valorii lunare a abonamentului pentru servicii de telefonie si de acces la internet. In cazul unor probleme/neclaritati cu privire la aceasta facilitate, ANCOM recomanda consumatorilor, respectiv utilizatorilor finali indicati anterior, sa se adreseze mai intai furnizorului. In situatia in care furnizorul nu a rezolvat aspectul semnalat, acestia se pot adresa ANCOM, urmand pasii descrisi aici.

