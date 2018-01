– omul ar fi fost bătut de un vecin, supărat că nu i-ar fi dat vin – cel bănuit de comiterea faptei a fost deja arestat în baza unui mandat emis de Judecătoria Bacău, pentru 30 de zile Un bătrân, în vârstă de 75 de ani, din satul Bărtăşeşti, comuna Ungureni, a fost tâlhărit în propria casă, de un individ care îi este vecin şi pe care obişnuia să-l cheme să-i facă treburile prin gospodărie. Este vorba de un bărbat de 37 de ani, care s-ar fi dus, într-una din serile trecute, la bătrân şi i-a cerut vin, dar, cum acesta l-ar fi refuzat, l-ar fi luat la bătaie. Ar fi intrat apoi în casă şi i-ar fi sustras vin şi suma de 105 lei. Proprietarul a fost găsit de un vecin abia a doua zi dimineaţă. Era căzut în casă, cu semne vizibile de violenţă şi el a fost cel care i-a alertat imediat familia. „Pe mine m-a sunat un vecin de acolo de la el şi mi-a zis să mă duc la vale că fratele meu este bătut, mort în casă. Când m-am dus, el era deja îmbrăcat şi pregătit să-l ducă la spital. Era lovit la faţă, dar cică şi pe corp”, spunea fratele victimei. Bătrânul a fost dus la Spitalul Judeţean Bacău, unde a stat internat câteva zile. În acest timp a fost audiat de poliţişti, iar la sfârşitul săptămânii trecute cel bănuit de comiterea acestei faptei a fost încătuşat. „Faţă de bărbatul de 37 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore şi ulterior a fost emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă să petreacă ani buni în închisoare. 8 SHARES Share Tweet

