Un vechi soi de varză românesc, readus la viață de cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale

Eforturile susținute ale cercetătorilor de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au fost recunoscute la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2023, unde au fost medaliați cu aur pentru performanța lor excepțională în domeniul restaurării soiului de varză “Licurişca”. Acest soi, cu o vechime de peste 100 de ani, a fost adus înapoi la viață datorită detaliatelor cercetări de arheologie genetică desfășurate de către echipa BRGV.

Cercetătorii implicați în această remarcabilă realizare sunt Costel Vînătoru, Bianca Muşat, Camelia Bratu, Geanina Negoşanu, Matilda Popescu și Dorel Hoza, membri ai echipei BRGV care au fost distinși pentru “Research regarding restoration of the main identity traits of old Romanian autumn cabbage variety, Licurişca” (Cercetare privind restaurarea principalelor trăsături identitare ale vechii varietăți de varză românească de toamnă – Licurişca).

Directorul BRGV, Costel Vînătoru, a subliniat importanța acestei reușite, descriind proiectul drept o formă de “arheologie genetică”. Soiul “Licurişca” este considerat unul dintre cele mai vechi soiuri de varză cultivate în România, dar a fost înlocuit de-a lungul timpului cu soiuri importate. Echipa BRGV a început acest program la Congresul Mondial al Horticultorilor de la Angers anul precedent, iar munca lor a fost recunoscută la nivel global, fiind publicată în cel mai prestigios jurnal de horticultură.

“Am strâns resurse genetice din întreaga țară, inclusiv din zonele în care soiul a fost inițial cultivat, de la Buzău până în Bulgaria, în toți Balcanii”, a explicat directorul Vînătoru. Echipa a reușit să restaureze soiul “Licurişca” prin adunarea și adaptarea varietăților existente, cu planuri de a continua să restaureze și alte soiuri tradiționale, cum ar fi varza tomnatică de Buzău și varza “Inimă de bou”.

Soiul de varză “Licurişca”, cunoscut pentru rezistența sa, mărimea și calitățile gastronomice deosebite, reprezintă o comoară a tradițiilor agricole românești. Pe lângă această realizare, cercetătorii BRGV au avut succes și în salvarea altor soiuri de tomate dispărute și în aclimatizarea unor soiuri exotice care se pot cultiva cu succes în condițiile climatice actuale.

Această distincție nu doar recunoaște eforturile deosebite ale echipei BRGV, ci și subliniază importanța conservării și revitalizării soiurilor tradiționale, care nu doar că definesc identitatea agricolă a țării, ci și aduc contribuții semnificative la diversitatea și sustenabilitatea agroecosistemelor.