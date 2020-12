Oamenii adevărați sunt cei care fac lucruri prin care să-i ajute pe alții. Și, din fericire, există oameni adevărați, oameni simpli, care înțeleg că ajutorul dat aproapelui este o menire care te apropie de Dumnezeu. Probabil că sună a clișeu, dar această afirmație ar ieși doar din gura celor care nu au ajutat niciodată din suflet.

Iar oamenii adevărați trăiesc printre noi și au construit adevărate povești. De cele mai multe ori, din modestie, unii doresc să rămână în anonimat. Dar ceea ce au făcut merită să fie cunoscut. Astăzi vom vorbi despre o realizare a unui băcăuan care a înțeles că oriunde ar fi pe fața pământului, trebuie să ajute. Probabil ați mai auzit de el. Adrian Secal, actualmente este învățător în localitatea Augustin, județul Brașov, o zonă defavorizată, acolo unde a dezvoltat un proiect prin care a reușit să „construiască” o clasă pentru elevi, transformând practic un autobuz vechi într-un spațiu ideal în care copiii să învețe.

Cine este Adrian Secal

Înainte de toate trebuie să precizăm că Adrian Secal este băcăuan, fiind absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” iar gimnaziul l-a urmat la Școala „Mihai Drăgan”. A făcut facultatea în Iași după care s-a întors în Bacău unde a lucrat trei ani la Fundația de Sprijin Comunitar și la Caritas Bacău. Apoi a luat drumul Bucureștiului unde a activat în domeniul ONG aproape 10 ani (2008-2018), după care, prin programul Teach for Romania (Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile-n.r.) a ajuns să predea la școala din Augustin, județul Brașov. „Am ales eu comunitatea din Augustin pentru că, vorbind cu diferite persoane din Brașov, unde mă mutasem din 2018, mi-au spus că este o comunitate cu multe provocări și care are nevoie de mult sprijin din perspectivă educațională. Și așa am ajuns, de doi ani de zile, acolo, învățător”, a povestit Adrian Secal care consideră că a reușit să aducă un plus în școală prin dotarea cu calculatoare pentru laboratorul de informatică și chiar cu laptopuri. Mai mult decât atât, de când cu pandemia, copiii din clasa lui au primit și tablete. „Am fost unul din primele opt cadre didactice selectate la nivel național de către asociația Narada prin care am reușit în luna aprilie să aduc copiilor tablete și alte materiale”, a explicat Adrian Secal.

Lucrurile nu s-au oprit aici, iar de curând în localitatea Augustin a apărut un hub educațional prin transformarea unui autobuz în spațiu dedicat copiilor. Cum s-a realizat această performanță, ne-a povestit chiar Adrian Secal: „Înainte de toate trebuie să spun că am reușit să mai aducem niște cadre didactice. Apoi, împreună cu colega mea, Natalia Ginghină, am identificat lipsa spațiilor educaționale și de petrecerea timpului liber într-o manieră sanitoasă pentru copii. Pentru că școala nu dispunea de spații care să poată fi transformate în astfel de hub-uri, de centre educaționale, iar pe de altă parte ar fi fost nevoie de personal suplimentar ce ar fi fost trebuit plătit iar școala are un program fix, ne-am gândit într-o primă fază să închiriem o casă în Augustin, dar nu am reușit să găsim. Apoi ne-am gândit la varianta containere pe care să le transformăm în centre educaționale. La un moment dat, am văzut pe un site de știri din Brașov un anunț prin care regia de transport vinde la licitație autobuze. Și uitându-mă la prețuri, mi s-au părut foarte decente. Așa am ajuns că cumpărăm un autobuz cu aproape 6.000 de lei.”

Simona Halep și-a donat ziua de naștere pentru proiectul lui Adrian

Așa s-a născut acest proiect, EduBuzz, iar în luna septembrie, Adrian Secal, împreună cu colegii săi, au început o campanie de strângere de fonduri, bani necesari pentru modificarea și dotarea acestui spațiu. La această campanie au răspuns aproximativ 100 de persoane. „Întâmplarea face că am mai mulți prieteni comuni cu Melania Medeleanu iar mesajul nostru a ajuns la ea. Melania Medeleanu are o asociație, ZI de BINE se numește, prin care ajută cauze lunar. Așa se face că am intrat în legătură și și-a exprimat sprijinul, iar la două zile ne-a sunat și ne-a spus că are o veste bună, că Simona Halep dorește să doneze ziua de naștere pentru noi. Noroc că stătem pe scaun când am primit vestea.

Tot alături de noi a mai fost și o companie, Rehau, care ne-a ajutat cu o sumă de bani. Astfel, pe parcursul lunii octombrie s-au strâns banii pentru cauza noastră”, a explicat Adrian Secal care a precizat că cu banii primiți au modificat autobuzul și l-au dotat corespunzător. Autobuzul are acum trei spații principale. Primul spațiu, de la intrare, este o mini-bucătărie dotată cu două cuptoare electrice, cu masă caldă, electrocasnice necesare la gătit, plită cu inducție. În a doua parte este un spațiu de învățare cu bănci rabatabile unde au loc principalele activități de învățare, zonă care are și un televizor folosit pe post de tablă, dar și un proiector folosit în cursurile online. A treia zonă, autobuzul fiind unul cu burduf, deci destul de spațios, constituie un loc de relaxare și de învățare nonformală, cu bibliotecă, instrumente muzicale și un spațiu multimedia.

La sosirea autobuzului în localitate toții copiii au fost încântați, mulți dintre ei considerând că visurile lor pot merge mai departe.

Adrian Secal a fost cercetaș în Bacău încă din 1992. Are mulți prieteni acasă, în Bacău, unde a rămas doar mama lui. Are un frate stabilit în Brașov și o soră la Iași. „Ne mai vedem de sărbători, ocazie cu care mai interacționez și cu prietenii și cunoștințele din Bacău. Dar mai am rude pe lângă Bacău…”, a povestit Adrian Secal care spune că îi este dor de familiaritate, de locul de baștină unde a crescut și s-a format. „Mai am foarte mulți prieteni și foarte multe amintiri. Fie din timpul liceului, fie de când am lucrat prin ONG-uri…”, a completat Adrian care a subliniat că este că este la curent cu ce se întâmplă în Bacău fiind abonat la mai multe site-uri de știri de la noi, „Deșteptarea” fiind între preferințele sale.

Implicit este la curent cu ce se întâmplă în sistemul educațional:

„Ideea pe care am avut-o la început a fost să transform un microbuz mai mare într-o miniclasă, un laborator multiplu-fizică, chimie, de jocuri, ș.a.m.d. Un edumobil, asta am vrut să fac inițial. Cred că ar fi o idee foarte bună care ar prinde foarte bine în comunitățile defavorizate din județul Bacău, fie pe-o parte și pe alta a Siretului, fie zona spre Vaslui sau în zona Moinești sau cea a Buhușiului. Eu am lucrat, de exemplu, cu FSC, pe zona stângă a Siretului, peste dealuri, spre Podu Turcului, unde am cunoscut comunitățile și problemele lor. Practic acolo mi-am format «mâna» în ceea ce înseamnă implicare, comunitate și dezvoltare comunitară, lucruri pentru care sunt recunoscător”, a spus la final Adrian Secal.