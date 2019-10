Aglomerație maximă în prima zi de octombrie la Universitatea „George Bacovia”. La orele prânzului, începând cu 12.00, în Aula „Moldova” a universității a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar, la eveniment fiind prezente mai multe personalități publice, între care primarul Cosmin Necula, președintele Consilului Județean Sorin Brașoveanu și prefectul Valentin Ivancea. Am mai remarcat prezența prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, directorul Spitalului Municipal Moinești, Doctor Honoris Causa al universității băcăuane, dar și a altor invitați din mai multe instituții. După intonarea imnului Gaudeamus, prof. univ. dr. Neculai Lupu, rectorul Universității „George Bacovia” a deschis festivitatea.

1 of 5

Cel mai important aspect la acest debut este faptul că numărul studenților de la Universitatea „George Bacovia” este în creștere, asta în condițiile în care, la nivel național, în ultimii 10 ani numărul studenților a scăzut cu mai bine de jumătate. „Suntem bucuroși pentru că avem rezultate mult mai bune decât anul trecut. Este primul an după criza din 2008-2010 când crește numărul cursanților la universitatea noastră”, a fost o primă reacție a rectorului Neculai Lupu, care a precizat care au fost factorii care au contribuit la această creștere, între care enumerăm reacreditarea instituțională, acreditarea specializării Drept, acreditarea a două programe de master la Drept și un nou curs post-universitar „Managementul Achizițiilor”. În perioada imediat următoare vor mai scoase la concurs noi posturi, iar cei care conduc această instituție de învățământ superior se gândesc chiar la deschiderea de noi specializări, în primul rând „Asistență Socială” și „Contabilitate”, specializări care au mai existat la universitatea băcăuană.

„Diversificarea specializărilor este singura soluție de dezvoltare pentru noi. În noul an, sperăm ca acest trend de creștere a numărului studențior și masteranzilor din instituția noastră să fie pe mai mulți ani, să fie un semnal că mulți dintre români se hotărăsc să rămână acasă și să încerce programe de dezvoltare personală de activități acasă.”

prof. univ. dr. Neculai Lupu, rectorul Universității „George Bacovia”.

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative din Universitatea „George Bacovia” cuprinde următoarele specializări: Drept- anul I trei grupe, anul II trei grupe, anul III două grupe și anul IV trei grupe; Administrație Publică- anul I două grupe, anul II două grupe, anul III o grupă; Economia Comerțului Turismului și Serviciilor câte o grupă pentru fiecare an (trei ani) și la specializarea Management câte o grupă pe fiecare an (trei ani). La studiile universitare de master la Universitatea „George Bacovia”, Managementul Instituțiilor din Administrația Publică sunt înscriși în anul I trei grupe și în anul II două grupe. La Managementul Afacerilor există câte o grupă pe fiecare an. De anul acesta universitatea băcăuană are un nou program de master la domeniul „Drept, Științe Penale și Criminalistică” cu o grupă în anul I. La toate acestea se adaugă cursul post-universitar Managementul Instituțiilor de Educație, două grupe, cu durata studiilor de un an. Continuă înscrierile la cursul post-universitar la Managementul Achizițiilor care durează patru luni. Aceste informații ne-au fost oferite de lect. univ. dr. Violeta Urban, decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din Universitatea „George Bacovia” Bacău.

„Pentru mine este un moment emoționant pentru că astăzi încep un nou drum în viață, un capitol care înseamnă o nouă etapă în viață. Consider că fiecare dintre noi are potențialul de a deveni un lider al zilei de mâine iar studiile universitate ne vor ajuta să ajungem în locul dorit. Se spune că cea mai frumoasă perioadă din viață este în studenție așa că nu trebuie să irosim acești ani.”

Alina Nedelcu, studentă anul I

„Acest început pentru mine înseamnă ultima sută de metri în a reuși să-mi dau licența și în încercarea de a merge mai departe. Mi-am propus să susțin două examene, la Barou și Institutul Național al Magistraturii. Înainte de studenție am lucrat în vânzări dar mi-a plăcut foarte mult domeniul juridic mai ales că am membri în familie și alți apropiați care practică acest gen de profesii, oameni care îcurajat și m-au susținut să merg pe această linie. Eu, la rândul meu, recomand această universitate pentru că are o bază materială foarte bună și modernă precum și un corp profesoral foarte bine pregătit.”

Vasile Grăjdeanu, student anul IV, reprezentant al studenților în Senatul universității.

La festivitatea de deschidere a noului an universitar de la instituția de învățământ superior băcăuană am găsit-o în rândul bobocilor pe renumita soprană Gabriela Iștoc care a decis ca din acest an să se specializeze în Management, un domeniu care, după cum spune, a fascinat-o de mai multă vreme și care cu siguranță îi va fi de folos în gestionarea proiectelor dar și a unor afaceri de familie.