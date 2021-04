Studentul Eduard Boboc, de la Facultatea de Științe, Master Informatică Aplicată în Științe și Tehnologie, anul I, a obținut locul IV la Concursul Energy Challenge organizat de E-on România. Energy Challenge este un concurs organizat de e-on Romania care se desfășoară în perioada decembrie – aprilie în fiecare an și are ca scop promovarea ideilor inovative. Competiția se adresează studenților și masteranzilor pasionați de lumea energiei, iar echipele finaliste au avut sesiuni de training cu specialiști în domeniu.

„În prima etapă au concurat aproximativ 20 de echipe din toată țara, rămânând în etapa finală doar 6 echipe. Eu, împreună cu colegele mele de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, Ioana-Gabriela Covataru și Maria-Magdalena Iosub, am dezvoltat o priză smart pe care o puteam controla prin internet cu ajutorul unei aplicații dezvoltată în Xamarin, care avea și un port USB prin care puteam programa ca telefonul să se încarce până la un anumit procent al bateriei sau până la o anumită oră. Pentru a studia piața și a dezvolta ideea propusă, noi și celelalte echipe finaliste, am participat de-a lungul unor 3 zile de workshop-uri organizate de către cei de la E-on România, unde ne-am familiarizat cu noțiuni de finanțe, marketing, business, etc.. Ideea noastră s-a situat pe locul IV. A fost o experiență frumoasă din care am învățat multe lucruri noi, am căpătat noi abilități profesionale și am exersat munca în echipă. Mulțumim celor de la E-on România pentru oportunitatea de a ne exprima ideea noastră și totodată recomandăm tuturor să participe la astfel de concursuri. Chiar dacă nu ne-am situat printre primele trei locuri am câștigat experiență care ne va fi de mare ajutor pe viitor în realizarea de noi proiecte”, a declarat Eduard Boboc, masterand, anul I, Facultatea de Științe din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Prorector pentru etica și imaginea universității, conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu