„Studio Europa Maastricht” (cu sediul în Olanda) și ,,European Press Prize” au iniţiat, în 2019, ,,Concursul European de Caricatură pentru Presă”, încercând să relanseze o specie jurnalistică tot mai vitregită. Printre membrii fondatori, s-au raliat ulterior ,,Amsterdam by Democracy & Media Foundation” şi ,,Veronica Foundation” (Amsterdam – Olanda), ,,The,Jyllands- Posten şi Politiken Foundation” (Copenhaga – Danemarca); ,,The Guardian Foundation and Thomson Reuters Foundation” (Londra – Anglia), ,,Media Development Investment Fund” (cu sedii în Praga şi New York), ,,Agora Foundation”, ,,Luminate şi Irish Times” (Dublin – Irlanda).

Pe fondul ameninţărilor de tot felul la care este supusă presa tipărită, jurnalismul vizual a avut cel mai mult de suferit: jurnaliştii autori de caricatură politică sunt concediați, subvalorizați, chiar amenințați fizic. În iulie anul trecut, ,,The New York Times” a încetat să mai publice caricaturi politice, după ce o lucrare controversată a caricaturistului portughez António Moreira Antunes a determinat indignarea. Este nevoie de curaj pentru a crea astfel de lucrări. Desenele sunt întotdeauna expresive și vizibile prin natura lor, iar maeştrii caricaturii de presă sunt vulnerabili, ca orice alt jurnalist critic.

De aceea, Premiul Presei Europene se acordă pentru curaj şi calitate, create într-un mediu de muncă tot mai provacator. O astfel de misiune a fost asumată de organizatorii concursului. Caricatura nu este altceva decât o parte importantă a unei dezbateri deschise, punând sub semnul întrebării atât ideile vechi, cât și introducerea altora noi. În concluzie, această specie jurnalistică rămâne unul dintre semnele distinctive ale unei societăți deschise și ale libertății de exprimare. Spre marea noastră satisfacţie, la ediţia din acest an, pe lista scurtă a nominalizărilor pentru Marele Premiu (singurul acordat după o participare record, de câteva sute de jurnalişti din toate ţările Europei), alături de Costel Pătrășcan (,,Representation of the European Commission in Romania”) a fost inclus şi ziaristul băcăuan Victor Eugen MIHAI (VEM), cu o lucrare publicată în Revista ,,Sportul Băcăuan”, care, din 2018, apare sub egida Uniunii Ziariștilot Profesioniști din România (UZPR). Un succes deosebit al presei locale din oraşul lui Bacovia, care punctează, astfel, în topurile europene de profil! În finala concursului de la Maastricht s-au calificat doar 16 jurnaliști-caricaturiști, printre care și cei doi români, un motiv de mândie și prețuire pentru astfel de participări.

Celebrul caricaturist al anilor `70 – `90, Vasile-Crăiță Mândră, a spus despre VEM că reprezintă ,,«ultimul val» al caricaturii tinere, din păcate văduvită de juni reprezentanţi, ce părea a duce la dispariţie”. Victor Eugen Mihai – VEM s-a născut pe 30 ianuarie 1968, la Oneşti – Bacău. Este inginer de profesie, dar a devenit jurnalist chiar de pe băncile facultăţii, meserie pe care o practică şi astăzi, cu multă dăruire. A debutat în revista „Urzica”, în 1988. Este autor al albumelor de caricatură „Opriţi Pamântul, vreau să cobor!” (1995), „VEM MANIA” (1997) şi „VEM” (2016). Organizează și Salonul Umorului Bacău, un concurs internaţional de caricatură. A expus în peste 50 de ţari, în special la saloane-concurs de caricatură, iar multe dintre lucrările sale au fost publicate în albume internaţionale de caricatură ce au apărut în mai toate țările lumii. A participat la zeci de expoziţii personale şi de grup. Este membru al Federaţiei Organizaţiilor Caricaturiştilor (FECO) și membru fondator al UZPR, Filiala Bacău.

Romulus-Dan Busnea, Leonard Popa