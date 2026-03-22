Un jandarm aflat în timpul liber a găsit și returnat o borsetă cu peste 4.500 de euro și 7.500 de lei

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în timpul liber, a găsit în această după-amiază o borsetă care conținea o sumă importantă de bani și documente personale și a reușit să o returneze proprietarului.

Potrivit reprezentanților instituției, jandarmul a descoperit borseta în parcarea unui complex comercial din municipiul Bacău. În interior se aflau 4.500 de euro, 7.564 de lei, precum și un portofel care conținea carduri bancare și documente personale.

Fără a ezita, acesta a solicitat sprijinul colegilor aflați în serviciu. Un echipaj de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului pentru a acorda suportul necesar în identificarea proprietarului bunurilor.

Datorită unei cărți de vizită găsite în borsetă, proprietarul a fost contactat în scurt timp și s-a prezentat la intrarea complexului comercial, unde bunurile i-au fost înmânate pe bază de proces-verbal.

Persoana în cauză le-a mulțumit jandarmilor pentru gestul lor, apreciind promptitudinea și corectitudinea de care au dat dovadă.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău subliniază că astfel de gesturi reflectă responsabilitatea și integritatea care stau la baza activității jandarmilor, atât în timpul serviciului, cât și în afara acestuia.