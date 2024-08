Un InterCity românesc a deraiat, paralizând traficul feroviar la o gară aglomerată din Budapesta

Duminică seara, cinci vagoane ale trenului Claudiopolis InterCity, care sosea din Cluj-Napoca, România, au deraiat în apropierea șinelor care duc spre gara Keleti din Budapesta. Din fericire, conform unei declarații oficiale a companiei feroviare din Ungaria, MÁV, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Traficul oprit la gara Keleti

Din cauza deraierii, accesul la șinele care duc spre gara Keleti a fost complet blocat, ceea ce a dus la oprirea tuturor plecărilor și sosirilor pentru restul serii de duminică. Autoritățile au indicat că investigația și eforturile de recuperare ar putea dura o perioadă extinsă.

Cititorii publicației Telex au raportat că pasagerii din trenurile oprite nu au primit informații despre situație. Mulți dintre aceștia au început să se deplaseze pe jos spre gară.

„După ce am așteptat 10-15 minute, pasagerii au început să coboare și să meargă de-a lungul șinelor. Nu am primit nicio actualizare. După aproximativ 20 de minute, am coborât și noi și am părăsit zona prin cea mai apropiată ieșire, care era o poartă în gardul antifonat. Nu a fost panică, doar oameni nerăbdători”, a scris un cititor.

Pagina de Facebook a MÁV a furnizat mai multe detalii despre întreruperile serviciilor feroviare: Trenurile de pe ruta Budapesta–Hatvan–Miskolc vor circula doar până la Kőbánya felső și vor reveni de acolo către Hatvan.

Trenurile de pe ruta Budapesta–Újszász–Szolnok–Békéscsaba se vor opri la Rákos, de unde se vor întoarce către Újszász.

Trenurile de pe rutele Budapesta–Pécs și Budapesta–Győr–Hegyeshalom vor întoarce la gara Kelenföld.

În plus, biletele de tren vor fi valabile pentru călătoria cu opțiuni alternative de transport public, inclusiv linia de metrou M2 între stațiile Keleti și Déli, întreaga linie de metrou M4, tramvaiul 37A și autobuzele 161 și 168E.