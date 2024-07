Trofeul Dedeman & Simba Invest: Turneul care pune Bacăul pe harta tenisului mondial

Și anul acesta, turneul ITF dotat cu premii în valoare 25.000 dolari plus ospitalitate a reunit pe terenurile bazei SCM Bacău un număr însemnat de participanți din 20 de țări

Casanova, eliminat

Cea de-a 23-a ediție a Trofeului Dedeman & Simba Invest la tenis este în plină desfășurare. Și de data aceasta, competiția ITF dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate care pune, an de an, în mod necondiționat, Bacăul sportiv- și nu doar sportiv- pe harta lumii își respectă statutul. La startul turneului găzduit de baza SCM Bacău s-au aliniat, în 2024, tenismeni din 20 de țări de pe trei continente. Unii se află pentru prima oară în Bacău. Alții și-ar putea însă procura, lejer, viză de flotant. Chiar dacă vin hăăăt de departe. De dincolo de Ocean. Vin pentru că se simt bine aici. Vin să câștige, firește. Sau să încerce să o facă. „Există condiții foarte bune, oamenii sunt OK, iar turneul este unul atractiv”, a mărturisit argentinianul Hernan Casanova, aflat pentru a treia oară la Bacău. În 2018, Casanova a câștigat proba de dublu. Anul trecut, s-a impus din nou la dublu, dar a pierdut finala de simplu în fața lui Marius Copil. Și asta deși pornise întrecerea din postura de principal favorit al turneului. Acum, argentinianul aflat pe locul 326 în ierarhia ATP a fost cotat drept cap de serie numărul 2. Din păcate pentru el, cea de-a treia vizită în Bacău nu i-a purtat noroc: a fost eliminat în primul tur de moldoveanul Ilya Snitari. Meciul s-a întrerupt la scorul de 5-4 în primul set, atunci când Casanova a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări.

1 de 8

Cezar Crețu, favoritul 1

La actuala ediție, favoritul 1 al Trofeului Dedeman & Simba Invest a fost desemnat un român, Cezar Crețu. Ocupant al poziției 305 în clasamentul mondial, Cezar este beneficiarul unui wild-card oferit de organizatorii. „Chiar țin să le mulțumesc în mod special organizatorilor că mi-au oferit această oportunitate. M-au ajutat mult”, a punctat Crețu, care a ajuns la Bacău direct din Germania, acolo unde a participat la o competiție pe echipe. Tenismenul în vârstă de 23 de ani antrenat de Victor Hănescu participă pentru a doua oară la turneul băcăuan de 25.000 dolari plus ospitalitate. Debutul a avut loc anul trecut, atunci când Cezar s-a oprit în semifinale, în fața lui… Hernan Casanova. „Dar la Bacău am jucat de foarte multe ori pe vremea când eram puști. Fiind ieșean, veneam des. Am atâtea amintiri plăcute de la turneele de juniori de aici. Un moment frumos a fost și participarea la ultima ediție a Trofeului Dedeman & Simba Invest, când am ajuns până în semifinale. Mi-ar plăcea să reușesc mai mult anul acesta, însă rămâne de văzut. Iau totul meci cu meci”, a declarat Cezar Crețu.

Young Island și… fetele frumoase

Când competiția ITF băcăuană a pornit la drum, în urmă cu 26 de ani, sub titulatura Trofeul Municipiului Bacău, antrenorul SCM Bacău și „sufletul” turneului, Mihai Ciuntea mărturisea: „Sperăm să putem ține și o a doua ediție. Merită din plin”. Și pentru că a meritat, edițiile s-au ținut lanț. Au fost și ani- din fericire, puțini la număr- când întrecerea ITF s-a poticnit. Fie din lipsa banilor, fie, mai nou, din cauza pandemiei, așa cum s-a întâmplat cu ediția din 2020. În rest însă, turneul a mers șnur. Iar din 2021, de când cei doi sponsori care dau și numele competiției ITF au decis să acopere în mod integral costurile, Trofeul Dedeman & Simba Invest a intrat într-o altă sferă. A subliniat-o și arbitrul principal al turneului, turcul Toygar Alagoz: „Aveam referințe bune despre turneul din Bacău, iar acum m-am putut convinge pe viu de acest lucru. Turneul a crescut în timp, în special de când a fost preluat de cei doi sponsori, Dedeman și Simba Invest”. Toygar Alagoz nu a mai fost până acum în Bacău, dar recuperează rapid: „Oraș frumos, oameni amabili, mâncare bună. Plus un festival care mi-a mers la inimă: Young Island”. Și fetele, beyefendi Toygar? „Foarte frumoase”. Aferim!

1 de 5

Nu se poate fără ploaie

Anual, turneul ITF de la Bacău este precedat, natural, de o mulțime de întrebări. Ce jucători vin? Cine ar putea câștiga? Și, mai presus de orice: oare ține vremea? Mai exact: va ploua și anul acesta? Ultima întrebare este perfect legitimă. Aproape că nu a existat ediție care să nu fie udată de ploaie. De multe ori, meciurile s-au refugiat în alte localități sau chiar în săli, așa cum s-a întâmplat- ultima oară- cu finala din 2022, adjudecată de americanul Oliver Crawford în fața tunisianului Moez Echargui. De altfel, „Deșteptarea” scria anul trecut, atunci când o furtună teribilă era să ia pe sus baza SCM Bacău, aidoma satelor din realismul magic al lui Garcia Marquez: „Cum faci ca, în zilele caniculare de vară, ploaia să coboare din cer peste întreg Bacăul? Simplu. Nu, nu trebuie să ieși cu gălețile de apă, ca în procesiunile din mediul rural. Și nici să bați din tobe, precum nativii americani. Este suficient să anunți începerea unui turneu de tenis. Iar dacă este vorba de Trofeul Municipiului Bacău, competiție care, din 2021, a devenit, grație sponsorilor, Trofeul Dedeman & Simba Invest, metoda nu are cum să dea greș. Doar e verificată!”.

Toată lumea pune mâna pe treabă

Metoda a fost verificată, din păcate, și anul acesta. Încă din prima zi a calificărilor, duminica trecută, atunci când ploaia zdravănă, venită la pachet cu tunete și fulgere, a făcut ca jocurile programate după-amiază să fie amânate pentru luni. Calitatea terenurilor și eforturile organizatorilor au permis ca, în ciuda cantităților mari de apă căzute duminică, ziua de luni să fie una funcțională în mod integral. „Terenurile au rezistat foarte bine. Practic, nu a existat nicio baltă”, a dezvăluit Mihai Ciuntea care, împreună cu tot staff-ul SCM Bacău a trecut la treabă încă de la primele ore ale dimineții de luni. Și-a suflecat mânecile și arbitrul principal. Așa cum a făcut-o, de mai multe ori în anii trecuți, unul din cei doi sponsori ai turneului, Cristinel Lungu reprezentantul Simba Invest. În 2014, ploaia sâcâitoare a făcut ca semifinalele și finala să se joace în aceeași zi, pe 1 iunie. Și deși după-amiază avea zbor spre… turneul de la Roland Garros, Cristi Lungu și-a petrecut dimineața îndepărtând apa de pe terenul 5, impresionându-l pe câștigătorul acelei ediții, suedezul de origine etiopiană Elias Ymer: „Niciodată nu mi s-a mai întâmplat să văd ca sponsorul să pună mâna pe găleți și bureți pentru a reface un teren de joc. E o lecție pe care nu o voi uita”.

Karațev pierde la Bacău, dar îl învinge pe Djokovic

„De multe ori s-a spus despre mine că sunt motorul acestei competiții. Adevăratul motor este însă Cristi Lungu, a cărui pasiune pentru tenis a permis ca acest turneu să atingă standardele actuale. Eu sunt doar un motor mai mic”, a mărturisit Mihai Ciuntea. „Ce facem este adresat comunității. Sperăm să vedem și anul acesta meciuri de calitate și, în egală măsură, ne dorim ca spectatorii să vină într-un număr cât mai mare la jocuri”, a explicat Cristi Lungu, care a adăugat: „De regulă, pe cei mai buni jucători care ajung la turneul de la Bacău avem ulterior prilejul să-i urmărim la televizor, la marile competiții internaționale”. Observația este corectă. Așa s-a întâmplat cu rusul Aslan Karațev, care, învins în semifinalele turneului de la Bacău în 2018, de francezul Jules Okala, a dat de pământ în 2021 cu Novak Djokovic, în trei ore și 25 de minute (7-5, 4-6, 6-4) în semifinalele Serbian Open. Sau cu finalistul ediției băcăuane din 2017, indianul Sumit Nagal, ajuns, luna aceasta, în cel mai înalt punct al său în ierarhiile ATP (locul 64) și care este o prezență frecventă la Grand Slam-uri. Iar exemplele ar putea continua.

Un prag psihologic și un viitor în politică

Un tenismen pe care ne-am fi dorit să-l vedem la televizor, în competiții de prim plan, este băcăuanul Dragoș Ignat. „Din păcate, numeroasele accidentări mi-au condiționat parcursul”, a spus cel care și-a făcut primele puncte ATP aici, la turneul de… casă. „Prima mea participare la turneul ITF de la Bacău a fost pe vremea când aveam doar 14 ani. Iar momentul ce mi-ar fi putut schimba traseul s-a petrecut tot aici, într-un sfert de finală cu Radu Albot, pe care l-am pierdut deși aveam 3-0 și 30-0 în setul decisiv. Din acel moment cred că în vreo zece sau chiar 15 turnee nu am mai reușit să trec de sferturi. A fost un prag psihologic”, este de părere Dragoș Ignat, care își vede viitorul în… politică. Absolvent de studii universitare în Statele Unite ale Americii (acolo unde a avut o lucrare intitulată „Globalizarea corupției” notată cu zece de profesorul său, laureat al Premiului Nobel), Dragoș Ignat a revenit în România, stabilindu-se în București: „Statele Unite au devenit, mai ales după Covid, un fel de lumea a treia. România, în schimb, a evoluat mult, în special ca standard de viață”. Dragoș ajunge mai rar în Bacău: de două trei ori pe an. O face ca să-și vadă familia sau, cum s-a întâmplat și acum, pentru a participa la Trofeul Dedeman & Simba Invest. Anul acesta, băcăuanul s-a oprit în al treilea tur al calificărilor, fiind învins cu 7-5, 4-6, 7-10 de Rareș Pieleanu. Nu-i nimic, rămâne pentru 2025. Asta dacă nu cumva politica nu o ia înaintea tenisului!