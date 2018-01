În urma absolvirii Şcolii de Subofiţeri Jandarmi de la Fălticeni, trei tineri au fost repartizaţi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău. Cei trei tineri jandarmi, sergent major Rău Diana, sergent major Bălan Daniel Cătălin și sergent major Mateescu Mihai Alexandru au fost repartizaţi în unitate în urma mediilor obţinute, vor fi noii noștri colegi şi ne vor sprijini în toată activitatea viitoare. Astăzi, 08 ianuarie a.c., într-un cadru festiv, aceştia au fost prezentaţi colectivului de catre comanda unităţii, totodată fiind repartizaţi la structurile în care îşi vor desfăşura activitatea. De asemenea, le-au fost prezentate câteva din atribuţiile şi misiunile specifice Jandarmeriei Române, au aflat care este zona de competenţă a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău dar şi tot ceea ce ţine de fiecare domeniu de activitate. În perioada următoare aceştia vor desfăşura un program de acomodare şi vor participa la misiuni alaturi de colegi cu experienţă. Totodată , pentru o perioadă de cinci luni, ne vor fi alături în misiunile şi activităţile cotidiene si 12 elevi de la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni care vor parcurge un stagiu de pregătire. Le transmitem tuturor felicitări şi le dorim mult success în activitatea profesională viitoare! Compartiment informare și relații publice 127 SHARES Share Tweet

