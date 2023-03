Torturi, arestări sumare, amenințăru cu violul. ONU acuză Ucraina

«Poliția a reținut o femeie în regiunea Donețk și a predat-o SBU la începutul lunii martie pentru că ar fi transmis informații forțelor armate ruse, lucru pe care ea l-a negat. Ea a fost ținută la o secție de poliție timp de două zile fără acces la lumea exterioară. În timpul interogatoriilor, ofițerii SBU au lovit-o în coaste, i-au pus o pungă peste cap și au electrocutat-o de mai multe ori, cerându-i să se recunoască în scris. În cele din urmă, ea și-a mărturisit responsabilitatea sub constrângere, după ce ofițerii SBU au adus-o pe prietena ei într-o cameră și au torturat-o cu electricitate în fața ei.»

SBU este serviciul secret ucrainean, nu al Rusiei cum am putea crede. Pentru că, nu-i așa, de un an de zile mass-media ne spune doar cât de eroi, frumoși și politicoși sunt militarii ucraineni, liderii politici, serviciile secrete și așa mai departe, ascunzând cu grijă, sub preș orice ar contrazice narativa.

Iată că un raport al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului vine și ne strica imaginea. ONU a anchetat încălcarea drepturilor omului în conflictul din Ucraina. Are și multe despre ceea ce ar fi făcut rușii, dar nu insistăm; ni s-a spus deja că rușii sunt niște sălbatici. Ceea ce scrie, însă, în raport despre autoritățile ucrainene îți ridica părul pe ceafă. Să lăsăm doar documentul să vorbească!

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a constatat, de exemplu, că în 43% din cazurile de arestări arbitrare documentate, membrii forțelor armate ucrainene și agenții de aplicare a legii au torturat deținuții lovindu-i cu pumnii, cu bastoanele, folosind electrocutarea sau amenințarea cu mutilarea sau execuția, cu bătaia rudelor sau cu violența sexuale.

În 13 cazuri descoperite, oamenii legii ucraineni i-au lovit pe arestați peste organele genitale și i-au amenințat cu violența sexuală. S-a descoperit un caz în care ofițerii SBU au bătut, dezbrăcat și amenințat cu violul și tăierea organelor genitale un bărbat pentru a-l forța să mărturisească cooperarea cu FSB. I s-a spus că violul va fi înregistrat și că videoclipul va fi trimis copiilor săi.

Raportul vorbește și despre restrângerea libertății de expresia dar și de abuzurile la adresa preoților ortodocși, persecutarea minorităților naționale, tortura si execuția prizonierilor de război. Se vorbește și despre adoptarea unei legislații care se află în contradicție cu Dreptul International Umanitar și chiar cu Convenția de la Geneva. ONU se declara îngrijorat de faptul ca șeful SBU a declarat ca s-a întâlnit cu președinții Curții Supreme și ai curților de apel, cu scopul de a se asigura că deținuții nu sunt eliberați din arestul preventiv până la finalizarea procedurilor.

Raportul se găsește pe site-ul ONU, este public, poate fi citit.

România sprijină pe față un regim care torturează deținuții, îi amenință cu violul, le electrocutează prietenii, execută suspecții fără nici un proces. România se miră că a existat “fenomenul Pitești”, că în închisorile comuniste erau torturați oameni și spune ca așa ceva nu ar trebui să se mai repete. Iată că se repetă la granițele noastre și noi nu doar că nu vrem să auzim aceste lucruri, dar mai și sprijinim regimul de la Kiev.

Sau poate ca totul este doar o dezinformare putinista a ONU…