Băcăuanii de la “Calisthenics România” s-au calificat în finala de la Românii au Talent – VIDEO

În prima semifinală a sezonului 14 „Românii au Talent”, grupul Calisthenics România a oferit un spectacol de neuitat, captând atenția și inimile publicului și juraților deopotrivă. Echipa, compusă din patru băieți și o fată, a demonstrat o combinație impresionantă de forță, coordonare și pasiune, oferind un moment artistic deosebit de apreciat.

Jurații au fost profund impresionați de performanța lor. Andra a declarat cu entuziasm: „Sunt foarte mândră de voi, sunt bucuroasă că comunitatea voastră s-a mărit. În seara asta, am văzut un spectacol”. De asemenea, Andi Moisescu a subliniat inovația și autenticitatea momentului: „Mi-a plăcut cel mai tare faptul că ați reușit să faceți spectacol din ceva ce este sport, ceva ce pare că ați învățat în spatele blocului”. Mihai Bobonete a fost, de asemenea, încântat: „Bravo, dragilor, extraordinar! M-a uimit ce am văzut aici. Am rămas fără respirație. Jos pălăria, bravo!”. Dragoș Bucur a apreciat influența pozitivă a echipei asupra tinerilor: „Televiziunea și online-ul influențează vieți. Foarte mulți tineri sunt influențați de ceea ce ați făcut voi în seara asta”.

Alisia, singura fată din grup, a vorbit cu pasiune despre calisthenics, explicând că pentru ea acest sport este mai mult decât un hobby – este un stil de viață. Acest sport i-a adus numeroase beneficii, inclusiv îmbunătățirea performanțelor școlare datorită disciplinei și determinării pe care le-a cultivat. Alisia a obținut rezultate remarcabile la competiții internaționale, precum locul III la Campionatul Mondial din 2022 și locul I în 2023. Ea consideră că prima competiție internațională a fost cea mai importantă, deoarece a marcat începutul parcursului său în acest sport.

O sursă constantă de inspirație și susținere pentru Alisia este bunicul ei, care i-a construit o bară de antrenament în grădină. Acest gest i-a oferit posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a se antrena la nivel înalt.

Cristian Sandru, unul dintre membrii echipei, are o poveste de viață impresionantă. La naștere, a suferit un accident grav care i-a afectat sănătatea, fiind diagnosticat greșit și tratat necorespunzător timp de cinci ani. La vârsta de cinci ani, a avut prima criză de epilepsie și a fost nevoit să folosească un scaun cu rotile. Medicii i-au dat puține șanse de supraviețuire, dar această provocare l-a motivat să se apropie de sport.

După multe intervenții medicale și tratamente, Cristian a decis să întrerupă orice tratament la vârsta de 15 ani. În mod surprinzător, starea sa de sănătate a început să se îmbunătățească semnificativ, iar epilepsia a început să dispară. Așa a început să practice sportul intensiv, ceea ce i-a schimbat complet viața.