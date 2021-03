Am scris mai multe analize pe baza unor date statistice referitoare la două probleme extrem de importante: faptul că creșterea/descreșterea numărului de infectați de la noi din județ se bazează, aparent, pe creșterea/descreșterea numărului de teste zilnice realizate și la faptul că, se pare, măsurile anti-Covid au provocat mai multe decese decât virusul.

Am analizat datele de la DSP, de la Grupul de Comunicare Strategică și de la Direcția Județeană de Statistică: aparent, aceste date arată că, atunci când se fac mai multe teste, crește numărul de infectați și viceversa. Iar creșterea/descreșterea numărului de pacienți are efecte directe în societate și economie, pentru că pe baza acestor cifre se închid școli sau se permite funcționarea HORECA. Tot aceste date arată că anul trecut au murit mai mulți oameni decât în fiecare din cei cinci ani anteriori, dar diferența nu este acoperită decât în proporție de o treime de decesele cauzate de COVID. Am concluzionat, în lipsa altor cauze plauzibile, că restul de două treimi din numărul deceselor suplimentare a fost determinat de faptul că bolnavii cronici nu au mai avut acces la consultații și tratamente deoarece spitalele au fost transformate în adevărate fortărețe în fața COVID.

Am așteptat, de fiecare dată, ca o autoritate, oricare ar fi ea, să conteste aceste concluzii. Să primesc un drept la replică în care să se spună că nu am dreptate, că mint, că inventez, că mai știu eu ce fac și scot fake-news. Nu am primit nici măcar un telefon în care să mi se spună că nu este cum am presupus. Nici un drept la replică. Nimic! Autoritățile s-au făcut că nu văd, că nu știu, că n-au luat la cunoștință de aceste corelații statistice. Mai ales că, în mod ciudat, acel raport de două treimi de morți inexplicabili se păstrează la nivel național. În schimb, am primit tot felul de semnale de la pacienți sau aparținători care au vrut să confirme că au fost respinși de medicii din spitale.

O doamnă, aflată acum în străinătate, mi-a povestit la telefon cum a stat cu o persoană cu o problemă cardiacă ore în șir, de la amiază până a două zi, la 4 dimineața, ca să vină doamna doctor să se uite la pacient. Și cazuri de acest fel sunt câtă frunză și iarbă. Și nimeni nu răspunde pentru așa ceva.

În schimb, ni se bagă sub nas scenarii, obligații, se amendează în draci, se amenință cu vaccinarea obligatorie, se interzic drepturi, economia se zbate să supraviețuiască iar oamenii mor pentru că nu mai primesc tratamentele necesare.