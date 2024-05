Starea de bine din școli – subiect de dezbatere pentru ambasadorii eTwinning în Atena

În perioada 18-20 aprilie 2024, în capitala Greciei s-a desfășurat un eveniment de excepție dedicat ambasadorilor eTwinning, având ca temă promovarea în școli a educației socio-emoționale și a stării de bine, o inițiativă menită a susține sănătatea mentală și emoțională a elevilor și a cadrelor didactice.

La curs au participat ambasadori eTwinning din 42 de țări, alături de reprezentanți ai Agențiilor Naționale, reprezentanți ai Ministerului Educației din Grecia, ai Comisiei Europene, specialiști în sănătate mintală și psihologi, gazdă fiind Serviciul Central de Sprijin al eTwinning (Central Support Service). Prelegerile au fost îmbinate cu activități practice, de tip workshop, care au permis lucru efectiv în echipe internaționale, schimb de bune practici și cunoaștere interpersonală.

Obiectivele culturale ale Atenei, atât de faimoase, au putut fi vizitate doar în scurtul răstimp dintre activitățile de grup sau după terminarea activităților.

Unul dintre participanții la întâlnire a fost prof. dr. Dumea Nela, coordonatorul Cercului Protecția Mediului-Ecologie de la Palatul Copiilor Bacău, cu statut de ambasador eTwinning din anul 2016.

”Starea de bine a elevilor dar și cea a cadrelor didactice a fost subiectul central al tuturor activităților de învățare care au avut loc. De la modul în care se poate identifica o problemă ușoară de sănătate mintală a unui elev, la burn-out-ul cadrelor didactice care își propun obiective educaționale foarte înalte și ajung în acest fel să-și neglijeze propria stare de sănătate, toate aceste subiecte au fost aduse în atenție și dezbătute în cadrul atelierelor practice” a precizat doamna Dumea Nela.

Înscrierea la ateliere s-a făcut înainte de începerea activităților, participanții optând în funcție de interesul pe care l-au avut față de subiectele puse în dezbatere și de experiența persoanei care urma să conducă atelierul pe tema aleasă.

”Primul workshop la care am ales să particip a fost condus de o colegă ambasadoare care predă științe într-o școală gimnazială albaneză – Aida Lumshi. Doamna ambasador ne-a exemplificat metode de aducere a stării de bine în școala și de motivare a elevilor pentru implicare activă în procesul educativ. De la amenajarea efectivă mai puțin convențională și mai veselă a spațiului educațional la realizarea de activități în afara sălii de clasă, în care implică părinți sau alte organizații care sprijină educația ori printr-o multitudine de activități interactive, prin implementarea de proiecte interdisciplinare, cu teme alese cu ajutorul elevilor sau implicarea delicată a psihologului școlar atunci când profesorul de la clasă observă cazuri în care elevii nu pot tolera frustrările inerente procesului educațional, toate aceste subiecte au fost atinse și disecate în grupurile de lucru. În următoarele ateliere, conduse de reprezenanții CSS eTwinning Alexandra Alampanidou și Marta Melina Giuliani am putut să descopăr activități noi de inițiere a comunicării interpersonale, instrumente noi de auto-cunoaștere pe care le voi utiliza la clasă, dar am găsit și noi metode de a antrena elevii și colegii profesori în proiectele de cooperare europeana”, a mai precizat participantul băcăuan.

Din România, au mai luat parte la activități alți 4 ambasadori eTwinning, cadre didactice care activează în școli din Caracal, Craiova, Slobozia și Cugir. Evenimentul din Atena a reprezentat o oportunitate deosebită de a întâlni alți oameni care realizează proiecte eTwinning și le promovează necontenit, pentru a spori numărul elevilor care au parte de experiențe de învățare inedite, în echipe internaționale. Aceștia pot să-și dezvolte competențe academice, artistice, sportive, de cetățenie democratică sau din orice alt domeniu educațional alături de abilitățile interculturale și de comunicare într-o limbă străină, cel mai adesea proiectele eTwinning având ca limbă de comunicare limba engleză. De asemeneea, cursul pentru ambasadori eTwinning a reprezentat un bun prilej de a lega noi prietenii, de a reîntâlni vechi colegi din proiectele derulate și de a pune la cale noi proiecte de impact, care să rezolve probleme educaționale dar și să sporească starea de bine din școlile noastre. Deloc întâmplător, majoritatea speaker-ilor sau conducătorilor de workshop-uri au exemplificat antrenarea elevilor și a părinților acestora în proiecte internaționale ca fiind o sursă importantă de stare de bine în școală.

Acest curs nu doar că a adus cunoștințe și idei noi în domeniul educației socio-emoționale și al stării de bine în școli, dar a întărit și legăturile între ambasadorii eTwinning din diferite țări, contribuind astfel la consolidarea și extinderea rețelei eTwinning la nivel internațional.

„Procesul educațional este mai eficient atunci când în școală se practică tehnici de aducere a stării de bine în rândul elevilor dar și a cadrelor didactice. O abordare integrată la toate clasele și la toate nivelurile fiecărei școli a bunăstării școlare nu numai că va contribui la îmbunătățirea performanțelor academice sau practice a elevilor, ci și la diminuarea fenomenului de bullying cu care se confruntă acum și școala românească, va conduce la dezvoltarea unei instituții educaționale cu adevărat incluzive”, a mai precizat profesoara din Bacău.

Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, în anul 2014 eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+. Această acțiune se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, fiind un program pentru profesori, elevi și pentru întreaga comunitate.