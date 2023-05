Tiroida este acea glandă în formă de fluture, localizată în partea din față a gâtului, care face ca organismul să producă energie și căldură și ajută organele precum creierul, mușchii sau inima să funcționeze normal.

Tiroidectomia este operația prin care se extirpă glanda tiroidă în totalitate sau o porțiune din ea, în funcție de motivul pentru care este necesară intervenția. În general, medicul endocrinolog stabilește necesitatea tiroidectomiei.

În vederea intervenției chirurgicale sunt necesare investigații standard precum electrocardiograma (EKG), radiografia toracică și un set de analize de sânge, dar în funcție de istoricul medical personal ar putea fi indicate și alte controale specifice (consult cardiologic, pneumologic, diabetologic etc.). De asemenea, este necesar și un control ORL pentru a stabili dacă nervii laringei recurenți, care controlează corzile vocale, funcționează normal. În mod particular, în cazuri rare de cancer tiroidian medular, sunt necesare investigații suplimentare pentru a evalua posibilitatea unor sindroame ereditare în cadrul cărora se pot dezvolta și alte tumori (ale glandelor suprarenale sau paratiroide).

Fiind o procedură chirurgicală de finețe, este de preferat să fie făcută de un chirurg antrenat special în această arie și care practică chirurgia tiroidei în mod regulat. În mâinile unei echipe experimentate, operația este în general foarte sigură. Dar trebuie luate în considerare și unele riscuri posibile: o sângerare în primele ore de la operație, afectarea unui nerv laringeu recurent sau afectarea glandelor paratiroide.

Aceste complicații apar mai frecvent la pacienții cu tumori invazive, cu ganglionii regionali măriți, la cei care sunt operați a doua oară în sfera tiroidei sau la cei cu o glandă tiroidă foarte mare, care coboară sub nivelul claviculelor. În orice caz, riscul general al unei complicații serioase este de sub 2%.

Operația se desfășoară sub anestezie generală. Pacientul este rugat să nu mănânce și să nu bea nimic după miezul nopții ce precede operația. De asemenea, administrarea unor medicamente personale va trebui întreruptă în dimineața operației sau cu câteva zile înainte, iar administrarea altora nu ar trebui întreruptă, după caz. Durata intervenției este de 60-120 de minute, de la caz la caz, iar la sfârșit ar putea fi necesară plasarea unui tub de dren, care va fi scos ulterior. După operație, pacientul se va trezi treptat într-un salon special, sub supraveghere continuă, apoi va fi dus în salonul obișnuit unde va rămâne 24-72 ore, până la externare.

După externare se recomandă reluarea progresivă a activităților fizice de la cele uzuale în primele zile până la cele sportive de tip înot sau fitness după 10-14 zile.

Sub îndrumarea medicului endocrinolog, pacientul va trebui să compenseze necesarul de hormoni tiroidieni prin aport medicamentos, ceea ce îi va permite să ducă o viață absolut normală.

Dr. Lucian Ambrosie, medic primar Chirurgie generală, Arcadia

