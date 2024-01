Tendințe în 2024. Ce gusturi au băcăuanii în materie de turism

Odată cu trecerea în noul an, printre dorințele puse de băcăuani la cumpăna dintre ani, și-au făcut loc, negreșit, și vacanțele. Ultimii ani, mai ales după încheierea pandemiei, băcăuanii au arătat un apetit crescut pentru vacanțe, fie ele la munte sau la mare, în țară sau străinătate.

Pentru a face o radiografie general a acestui subiect, am apelat la oameni specializați în acest domeniu, cu o vastă experiență în turism, și care cu ușurință pot sintetiza informații despre dorințele băcăuanilor în materie de vacanțe. În primă fază, l-am întrebat pe Cătălin Hazaparu, managerul Agenției de Turism Travel Plaza Bacău, despre tendințele în turism în anul 2024.

„Dacă în anii trecuți, cei mai mulți turiști alegeau destinații consacrate, precum Bulgaria, Grecia, Turcia sau Egipt, tendințele actuale arată o schimbare clară în preferințele de călătorie. O cerere în creștere pentru experiențe unice și exotice a dus la o explozie de interes pentru destinații precum Dubai, Kenya, Zanzibar, Maldive. Această tendință reflectă dorința crescândă a turiștilor de a descoperi locuri noi și de a trăi experiențe autentice. Oamenii nu caută doar vacanțe, ci călătorii care să le ofere amintiri de neuitat și povești de spus mai departe”, ne-a spus Cătălin Hazaparu, care nu a făcut aceste afirmații doar în urma statisticilor făcute la birou, el fiind unul dintre cei care au vizitat aceste destinații: „Este important să menționez că nu prezentăm clienților doar informații generice despre aceste destinații exotice, ci am avut privilegiul de a le testa personal, pentru a ne asigura că putem oferi turiștilor noștri cele mai bune recomandări.

Ne place să spunem ca turistul Travel Plaza este un turist corect informat. Am explorat fiecare colț al acestor destinații, am savurat bucate tradiționale, am interacționat cu comunitățile locale și am experimentat aventuri unice care să ne permită să aducem povești autentice și sfaturi utile. Astfel, suntem în măsură să oferim nu doar o listă de atracții turistice, ci o perspectivă personală asupra fiecărei destinații.

În Dubai, am navigat printre zgârie-nori, am explorat superbul peisaj urban, am vizitat multe puncte de interes turistic, am atins dunele de nisip și am fost protagoniștii unor ședințe foto remarcabile. În Kenya am simțit pulsul vieții sălbatice în rezervația Maasai Mara, am adunat povești despre cultura bogată și tradițiile locale, ne-am scăldat în apele turcoaz ale Oceanului Indian și ne-am bucurat de fiecare clipă petrecuta acolo. Zanzibar ne-a fermecat cu plajele sale idilice și am experimentat autenticitatea istoriei sale, iar în Maldive, am plonjat în lumea subacvatică pentru a descoperi cele mai bune locuri de snorkeling și relaxare. Și când vorbim despre destinațiile exotice preferate de români, să nu uităm de Thailanda, de la animatul Bangkok, la insulele tropicale cu nisip fin și apa cristalină din Phuket și Krabi. Am savurat deliciile gastronomiei thailandeze și am descoperit secretele culturii și tradițiilor locale.

În afară de cele menționate anterior, mulți turiștii au început să fie interesați și de Republica Dominicană, Cuba, Mauritius, de asemenea locuri vizitate de noi. Această abordare personală și implicare directă în explorarea destinațiilor ne permite să oferim nu doar călătorii, ci adevărate aventuri personalizate”, a completat Cătălin Hazaparu. Cu astfel de povești, nu ne putem lăsa măcar gândurile să ne zboare în astfel de locuri. Și de ce nu? Pentru că la urma urmei, în viață suntem datori să ne ccreamamintiri frumoase.

Și totuși, care sunt preferințele băcăuanilor în materie de turism în noul an?

„Pe lângă destinațiile din România, cei mai mulți dintre băcăuani preferă în continuare locurile mai accesibile din punct de vedere al timpului parcurs până la destinație, precum Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Italia, Spania sau Bulgaria. Totodată, vă pot spune că ne mândrim cu faptul că avem zboruri directe din Bacău către majoritatea acestor destinații. Avem atât zboruri charter din Bacău către Antalya și Heraklion, cât și curse regulate operate de Dan Air către Barcelona, Catania sau Roma”, a explicat managerul Travel Plaza. Probabil că, multora dintre noi, la citirea acestor rânduri ne vine cheful de ducă. Dacă ai un impuls de acest gen, este bine să te gândești mai întâi la partea financiară. Sigur, variante sunt multiple, iar una avantajoasă ne-a fost oferită chiar de Cătălin Hazaparu: „Din punct de vedere financiar, cea mai accesibilă destinație rămâne în continuare Tunisia, cu zbor charter din Iași și București, unde un sejur de 7 nopți la un hotel de 4 stele cu all-inclusive și zbor inclus începe de la 420 de euro de persoană.”

De ce este important sa ne stabilim concediile și vacanțele încă de la început de an?

Rezervarea concediilor la începutul anului oferă posibilitatea de a beneficia de ofertele de early booking. Tarifele sunt mai avantajoase la cazare, transport și alte servicii. Astfel, se pot economisi bani și se pot găsi disponibilități și în cele mai căutate locații. Mulți dintre noi știm ce este early booking, prin prisma faptului că ne oferă anumite reduceri dacă ne achiziționăm vacanțele din timp.

„Reducerile de early booking pot fi de la 10% până la 40%, depinde de hotel și de furnizor”, ne-a explicat Melania Tunsu, managerul Agenției de Turism Top Travel Bacău. Astfel, reducerile de early booking au fost mai mari și odată cu trecerea timpului și apropierea de noul sezon, dar și cu creșterea numărului de cereri de vacanțe, acestra vor scădea. „Am început anul în forță cu rezervările chiar dacă suntem la al treilea prag de early booking”, ne-a mai spus Melania Tunsu care a subliniat faptul că față de anul trecut tarifele sunt mai mari, fără să precizeze cu cât la sută. Chiar și în aceste condiții, „destinațiile cele mai solicitate până la acest moment din agenția noastră, pentru sezonul 2024, sunt: Turcia – Antalya, Tunisia, Portugalia, Spania și Dubai pe extern, iar pe intern litoralul românesc, Predeal și zonele balneo”, a mai spus reprezentanta Top Travel Bacău.

Deocamdată suntem în sezonul rece. Chiar foarte rece, iar iubitorii sporturilor de iarnă care și-au luat zile libere în această perioadă au făcut o alegere bună. Pentru că la munte a nins din abundență, iar până la vacanța de schi a elevilor din luna februarie, ofertele sunt foarte avantajoase. Pentru cei care încă nu și-au făcut planuri de concediu, recomandarea este să treacă pragul unei agenții de turism, specialiștii de acolo deținând toate informațiile pentru o vacanță perfectă, ș ice e cel mai important, în siguranță.