Tempo Dance, invitație în pași de dans

Fosta gimnastă SCM Bacău, Diana Agop va deschide pe data de 16 septembrie un studio de dans rezervat tuturor vârstelor. Proiectul include și petreceri tematice. Prin urmare, pregătiți penele și mărgelele pentru o seară Gatsby și fiți gata de o fiesta caliente în cadrul unei seri Latino!

Discuția se poartă în pași de dans. La figurat, desigur. Dar pașii sunt: sprințari și preciși. La fel ca dansul. Pentru că despre dans este vorba.

Iar ritmul discuției și al dansului este condus de Diana Agop. Pe data de 16 septembrie, fosta gimnastă a SCM Bacău va inaugura un studio de dans rezervat tuturor vârstelor: Tempo Dance. Un studio de… vis, în condițiile în care, pentru Diana, „acesta a fost un vis încă de copil”. Un studio „proiectat ca un spațiu în care oricine, indiferent de vârstă sau nivel de experiență, să poată descoperi bucuria dansului prin dezvoltarea unui stil propriu”.

Deocamdată, studioul aflat pe strada Turbinei nr. 4, la etajul 1 se află în stadiul de șantier. Dar până la mijlocul lui septembrie, va fi funcțional sută la sută. Și gata să-și deschidă larg porțile pentru toate categoriile de vârstă: 4-9 ani, 10-14, 15-19 și grupele de adulți.

„Ceea ce ne diferențiază de alte școli de dans este faptul că aici vom pune accentul pe o altă zonă de dezvoltare. Sigur că vom explora și zona de competiție atunci când vor fi definitivate grupele de avansați, însă baza rămâne plăcerea, postura, ritmicitatea. Să-ți fixezi niște pași, să recunoști stilurile și să poți lega o coregrafie. Și, înainte de toate, să împărtășești bucuria cu cei de lângă tine”, explică Diana Agop, care va propune, în cadrul Tempo Dance, și petreceri tematice:

„Adulții nu se pot plia mereu pe un program standard. Iată motivul pentru care vom avea, cam o dată pe lună, petreceri tematice în care adulții care nu reușesc să urmeze cu anumită frecvență cursurile studioului, pot veni pentru a dansa, a se distra și a socializa. O dată vom avea o seară Gatsby, în stilul anilor 20 ai secolului trecut, cu pene și mărgele, altădată vom avea o seară Latino, cu sangria și așa mai departe. Sunt convinsă că genul acesta de petreceri tematice vor constitui un punct de atracție”. Absolventă de marketing în Marea Britanie și pasionată de dans, Diana știe să unească bine cele două ramuri. Nu întâmplător acestea i-au definit profilul profesional.

„Studiind marketingul, era clar că mă voi dezvolta profesional în această direcție. În egală măsură, însă, cei zece ani de gimnastică la nivel de profesionistă, apoi perioada în care eram șefa echipei de majorete de la Colegiul Național «Gheorghe Vrăceanu» și, în fine, anii în care, fiind studentă la Manchester, am continuat să cochetez cu dansul, au creat un vibe special legat de acest domeniu”, declară fiica antrenorilor emeriți de gimnastică, Vasilica și Cornel Agop, care adaugă:

„Prin urmare, în 2019, după ce am revenit în țară, pe lângă profesia de bază, am ales, ca un job de după-amiază, să fiu instructor la un club de dans. Iar plăcerea de a lucra cu copiii, feedback-ul pe care l-am avut de la aceștia m-au convins că este timpul pentru următorul pas”. Așadar, the next step: deschiderea Tempo Dance.

Un studio spre care, din 16 septembrie, iubitorii de mișcare, de socializare și de petreceri tematice se pot îndrepta cu toată încrederea. În pași de dans. De data aceasta, la propriu.