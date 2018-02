Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău a găzduit marți, 13 februarie, spectacolul „Chipul din oglinda apei”, pus în scenă de Trupa Osonó a asociației Bolyongó Színházi Egyesület, un eveniment teatru-documentar organizat în parteneriat cu Federația Tinerilor din Bacău. Înaintea spectacolului a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai presei băcăuane în care a avut loc o prezentare succintă a proiectului „Chipul din oglinda apei- teatru documentar în turneu”, un proiect din aria educație prin cultură finanțat de Administrarea Fondului Cultural Național în anul 2017. Au fost prezentate activitățile proiectului, între care un turneu al spectacolului, realizat în nouă localități, dar și rezultatele unui studiu sociopedagogic realizat în cadrul proiectului, care a concluzionat detalii referitoare la interesele, practicile și atitudinile spectatorilor tineri față de temele abordate de teatrul documentar. „Prin acest eveniment dorim să împărtășim rezultatele proiectului cultural, adresat mai ales tinerilor, în cadrul programului amplu a Capitalei Tineretului din România, fiindcă astfel credem că accentuăm și mai mult importanța proiectelor civile în mediul educațional și cel cultural din România. Susținem astfel un context de multiculturalitate și diversitate în spațiul băcăuan și adoptăm valori cum ar fi toleranța sau altele specifice unei societăți moderne”, a declarat Gabriel Carnariu, președintele Federației Tinerilor din Bacău.

„Chipul din oglinda apei” este un spectacol prin care Trupa Osonó a experimentat formula de teatru documentar, pe urmele problemelor copiilor singuratici, ale părinților neajutorați și ale tinerilor vulnerabili. Pornind pe urmele acestor probleme, membrii Trupei au trecut prin filtrul unor lungi dezbateri toate realitățile descoperite, rezultând în final un scenariu comun pe care s-a construit spectacolul. În momentul plasării acestui scenariu într-un spațiu teatral, tinerii din distribuție au resimțit tensiunea creației în comun, și-au recunoscut propriile limite, iar în vibrația propriului suflet și-a descoperit fiecare chipul- ca o viziune ce apare în oglinda apei. Distribuția: Mucha Oszkár, Mihácsi Veronika, László Fruzsina, Fazakas Hunor, Burai Sándor Huba. Tehnician: Pászka Gáspár. Regia: Fazakas Misi. Producția a reprezentat România și Europa de Est la 12 festivaluri internaționale și a primit mai multe premii. La finalul spectacolului, care a durat o oră, a urmat o dezbatere liberă cu publicul, dintre aceștia făcând parte și 75 de copii și tineri instituționalizați. 0 SHARES Share Tweet

