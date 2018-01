Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău s-a deplasat două zile la rând în pădurea din satul Scutaru, comuna Mănăstirea Caşin, unde s-au găsit 30 de mine antipersonal, aproape 1.400 de cartuşe de infanterie, calibru 7,92 mm, şi 604 tuburi de cartuşe de acelaşi calibru, rămase în pământ din timpul conflictelor militare. Toată muniţia a fost ridicată de militarii de la ISU şi depozitată în vederea distrugerii. 5 SHARES Share Tweet

