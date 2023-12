Stejărel Vișinar, stejar adevărat

Născut ca un joc bărbătesc, fotbalul este din ce în ce mai puțin o lume a bărbaților. Și nu, nu-i deloc problema că, de ani buni, îl joacă tot mai multe femei. Misoginismul nu are niciun amestec. Au în schimb treabă, și încă destulă, factorii de alterare.

Sunt nenumărați, începând cu banii, înșelătoriile și lipsa demnității și încheiind tot cu bani, înșelătorii și lipsa demnității. Vorba lui TRU: „Fotbalul a ajuns să însemne, tot mai des, lucruri care vin din afara fotbalului”. Mai dai însă și peste bărbați adevărați; în mijlocul sau, după caz, la marginea gazonului.

Nu sunt neapărat super-talente. Așa cum nu sunt toți super-eroi ori super-mediatizați. Au, în schimb, meritul că au păstrat intactă esența jocului. Probabil că nu foarte mulți microbiști îl cunosc pe Stejărel Vișinar. Poate doar cei familiarizați cu liga secundă din România.

Și, în mod sigur, suporterii Aerostarului Bacău, iar de iarna trecută, și fanii Ceahlăului Piatra Neamț. Transferat în ianuarie 2023, sub formă de împrumut pe un an, de la Aerostar la CSM Ceahlăul, Vișinar- un stoper de 24 de ani, căruia Dorin Goian îi prevedea, încă de la debutul sucevean, un viitor solid- a devenit sub Pietricica exact ce era și la Bacău: un fotbalist care dă totul pe teren.

Când dai totul nu înseamnă neapărat că și câștigi tot. Rămâi însă cu conștiința împăcată. Că ai făcut tot ceea ce depindea de tine. Că nu te-ai menajat, indiferent dacă ai ieșit învins ori învingător. Sâmbăta trecută, la Slobozia, Stejărel Vișinar a ieșit de pe teren pe targă.

A ieșit în minutul 8, la 0-0, cu un diagnostic care poate pune la pământ o întreagă pădure de stejari: triplă fractură. Mai impresionantă decât imaginea piciorului stâng, frânt de la gleznă, a fost însă cea a bărbăției cu care Viși a făcut față situației. Nu a urlat, nu a plâns, ba, mai mult, în momentul în care brancardierii îl duceau spre ambulanță, a găsit resurse pentru a-și încuraja colegii! Inimă de leu.

„Sunt împăcat cu ideea că Dumnezeu mi-a dat o încercare atât de mare pentru a-mi arăta că sunt puternic. Și pe targă să fiu, nu mă voi da bătut niciodată. Știu că oamenii îmi sunt alături, am familia lângă mine, colegii, oamenii din club. (…) M-a sunat și Christ Afalna, dar el nu are nicio vină.

Gazonul era foarte prost și am rămas cu piciorul înfipt. Lumea trebuie să știe că mi-am încheiat contractul cu CSM Ceahlăul luptând până la ultima picătură de energie. A fost ultimul meci la CSM Ceahlăul, conform contractului actual”, a transmis Vișinar înainte de a fi operat, marți, la Cluj.

La cuvintele de bărbat adevărat ale lui Stejărel, conducerea Ceahlăului a reacționat prompt și brav. A anunțat că va prelungi contractul fotbalistului, activând astfel clauza financiară din acordul încheiat cu Aerostar.

Chiar dacă recuperarea se anunță lungă și anevoioasă, gruparea pietreană este dispusă să-l aștepte pe Stejărel Vișinar. Are nevoie de Viși, așa cum fotbalul are nevoie de bărbați adevărați. Iar dacă poartă și nume de stejari, cu atât mai bine!