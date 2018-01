Când apelăm la neurochirurg? Ce afecțiuni pot fi tratate la medicul specialist și ce presupune o intervenție neurochirurgicală? Ce patologie predomină în Compartimentul de Neurochirurgie din Spitalul Județean de Urgență Bacău? Despre toate acestea, am discutat cu dr. Vlad Buburuzan (foto), medic șef neurochirurg. – Domnule doctor, Compartimentul de Neurochirurgie al Spitalului Județean de Urgență Bacău are cel mai mare indice de complexitate al cazurilor, peste 2, în condițiile în care la Chirurgie este de numai 1.7, iar pe total spital este de 1.2. Dacă e să vorbim tot despre anumiți indicatori, durata medie de spitalizare este de 4.2, sub media pe spital, care este de 5.9, ceea ce arată că și numărul internărilor este mare. În atare condiții, de ce nu putem vorbi de o Secție de Neurochirurgie, aici, în Bacău? – Da. Suntem cu un indice de complexitate al cazurilor foarte mare, dar pe o medie asemănătoare cu secțiile de Neurochirurgie din țară. De ce nu avem și noi, aici, o secție? Aș vrea să vă pot răspunde, dar nu știu ce să vă răspund. Am ridicat această problemă, anul trecut, pe vremea aceasta, când am preluat funcția de medic șef, iar răspunsul conducerii spitalului a fost că nu există spațiu fizic pentru așa ceva, pentru extindere. Suntem un compartiment cu numai 14 paturi de spitalizare continuă, care funcționează în doar trei saloane incluse în Secția de Chirurgie. Ca să fim și noi o secție, trebuie să avem 24 de paturi, cel puțin. Și nu avem unde să le punem. Singura noastră speranță pentru extindere este să se încheie odată povestea cu Spitalul Municipal și să ne mutăm acolo. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 133 SHARES Share Tweet

