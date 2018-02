Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Eduard Burghelea: O clădire cu o istorie frumoasă. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

E.B.: A fost o primire călduroasă, evident că am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupă de actori deja coagulată, dar totul a decurs normal. I.L: Primul spectacol la care ai lucrat în calitate de angajat al TMB este Țara lui Gufi, în regia lui Tapasztó Ernő. Cum a decurs procesul de lucru la acest spectacol?

E.B.: Nici nu mi-am dat seama când a trecut. Mă bucur tare mult că l-am întâlnit pe Tapasztó Ernőși sper să ne reîntâlnim în acest format… și îi mulțumesc. I.L.: Care a fost sau este cel mai îndrăgit/nesuferit rol din experiența ta de student sau de proaspăt actor?

E.B.: Aa, nu m-am gândit niciodată la asta… au fost roluri pe care le-am înțeles mai puțin sau mai deloc (râde) și a rămas undeva în mine dorința de a mai avea o a doua șansă cu ele. De iubit le-am iubit pe toate. I.L.: Spectacolul cel mai de suflet este?

E.B.: Nu am un spectacol de suflet. Dacă ce se întâmplă pe scenă este viu și frumos, atunci mă atrage. I.L.: Anul acesta te afli în primul an de master. Cum îmbini facultatea cu spectacolele pe care le ai de jucat în alte părți?

E.B.: Încerc să ajung la master cât de mult pot. I.L.: Ce îți dorești din partea Teatrului Municipal „Bacovia”?

E.B.: Tot ce îmi poate oferi. I.L.: Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

E.B.: Sper ca sub patronajul doamnei director Eliza Noemi Judeu să continuie pe această pantă ascendentă pe care a intrat. Ivona Lucan,

Ivona Lucan,

Secretar literar la Teatrul Municipal „Bacovia"

