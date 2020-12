Președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Ludovic Orban au inaugurat brațul estic al variantei ocolitoare a municipiului Bacău, eveniment la care au luat parte și Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Mircea Fechet, ministrul băcăuan al Mediului, Apelor și Pădurilor, Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene. Băcăuanii și toți cei care tranzitează zona pot circula pe cei 20 de kilometri de șosea de centură, din care 16 kilometri în regim de autostradă. Sunt primii kilometri de autostradă din Moldova, parte a viitoarei Autostrăzi a Moldovei, care va fi construită pe mai multe tronsoane, inclusiv Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani. Și, tot în premieră, centura ocolitoare a Bacăului este deschisă traficului cu aproape un an mai devreme, termenul contractual de finalizare fiind ianuarie 2022.

Se circulă pe Centura Bacăului. Moldova are primii kilometri de autostradă!

Klaus Iohannis: ”Proiectele de infrastructură din zona Moldova și care leagă Moldova de restul țării vor fi realizate”

Îmi face mare plăcere să particip astăzi, aici, la inaugurarea acestei lucrări care, deocamdată, este centura Bacăului, o lucrare extrem de importantă pentru oamenii locului. Lucrurile au o importanță dincolo de impactul local, pentru că această bucată de autostradă este primul tronson din Moldova, care vine să arate determinarea noastră, a mea cu siguranță, dar și a guvernului liberal, de a dezvolta semnificativ infrastructura în Moldova. Este o promisiune deja mai veche pe care am făcut-o. Am fost un promotor și am rămas un promotor al Autostrăzii Moldova. Nu este niciun secret că Moldova prin „grija” guvernanților PSD a fost lăsată în urmă și așa nu se poate continua.

Prin aceste lucrări, dovedim practic că ne pasă de Moldova, nu la nivel de promisiuni, ci de realizări. În continuare, proiectele de infrastructură din zona Moldova și care leagă Moldova de restul țării vor fi realizate. Aici se vede foarte clar ce a însemnat o guvernare PSD inutilă pentru Moldova și o guvernare liberală utilă. Lumea mă acuză că prea îi laud pe liberali și guvernul liberal. Nu-i laud, pur și simplu arăt cum stau lucrurile, iar pentru oamenii de aici se vor vedea repede efectele, pentru că acest guvern, în condiții de pandemie, în condițiile în care nu a avut o majoritate parlamentară, a reușit să finalizeze investiția. Acest tronson de autostradă, prin grija ministrului Lucian Bode, cel care a deblocat fonduri europene semnificative, a negociat constructiv cu firma, a fost realizat cu un an înainte de termen. Îi felicit pe constructori și constat că avem anteprenori români foarte performanți, un lucru notabil și foarte îmbucurător.

Ludovic Orban, prim-ministrul României: ”Moldova va primi ceea ce a așteptat și nu a primit în 30 de ani de la fosta guvernare PSD”

”Am ținut să fiu prezent astăzi, alături de domnul președinte Iohannis și de colegii mei din Guvern, la inaugurarea acestei realizări de excepție: finalizarea Centurii Bacăului, în lungime de aproape 17 km, ca parte a Autostrăzii A7, cu un an înainte de termen. Acest lucru demonstrează foarte clar că există constructori în România care au capacitatea de a efectua lucrări de calitate și la prețuri competitive.

De când noi ne aflăm la guvernare, șantierul pe care s-au desfășurat aceste lucrări a fost vizitat des de foștii guvernanți, care au ales să lanseze și tot felul de fake news. Vreau să vă spun foarte clar: la învestirea acestui Guvern, progresul fizic era de 27%. Tot ceea ce vedeți aici s-a finalizat în anul nostru de guvernare. Și trebuie să vă mai spun că, în acest an de guvernare, am rezolvat și toate problemele de mediu penru acest proiect. Foarte important este că a fost aprobată finanțarea din fonduri europene a acestui proiect de către Comisia Europeană, ca urmare a faptului că am respectat toate procedurile uimpuse de partenerii europeni.

Vreau să mai spun foarte limpede că în următorii patru ani – sau, de ce nu, 8 ani – Moldova va primi ceea ce a așteptat și nu a primit în 30 de ani de la fosta guvernare PSD. Noi, Partidul Național Liberal, vom promova investiții masive aici, în Moldova, care vor avea un impact asupra dezvoltării economice, a calității vieții, a veniturilor tuturor locuitorilor din județele Moldovei.

Ni s-au prezentați niște planșe aici, în special cu autostrada A7 București – Siret. Trebuie să se știe că fiecare tronson din această autostradă se află într-un stadiu avansat, ori în ceea ce privește finalizarea documentației tehnico-economice, ori a studiului de fezabilitate, ori a proiectelor tehnice. Și, imediat ce vom pune în aplicare Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care ni se pun la dispoziție 30 de miliarde de euro, negociate de președintele Klaus Iohannis, vom semna contractul de construire a Autostrăzii A7.

Iar în ceea ce privește Autostrada A 13, Bacău – Brașov, iar acum vă vorbește un brașovean, afirm că se va construi! Este foarte important faptul că se va asigura suplimentar, pe lângă Autostrada Iași – Târgu-Mureș, care nu este un proiect concurent, conectarea Moldovei cu infrastructura de transport europeană”.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și pădurilor: ”Primii kilometri de autostradă din Moldova! Aici s-a scris istorie!”

”Astăzi, aici, se scrie istorie. Municipiul Bacău are, în sfârșit, o șosea de centură. Iar Moldova are primii kilometri de autostradă. Mă bucur pentru băcăuani, mă bucur pentru toți cei care tranzitează această zonă. Și mă bucur că sunt membru al unui Guvern care a reușit să ducă la capăt acest proiect.

Mărturisesc că, de când sunt ministru al Mediului, nu a existat o ședință de lucru în care să nu se discute despre Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău, despre stadiul lucrărilor sau despre alocarea de fonduri. Astăzi, pe șoseaua de centură se circulă. Drumuri bune, dragi băcăuani! Promitem să ne ținem de cuvânt și, în câțiva ani, să mergem pe autostradă până la Brașov, la Focșani sau la Pașcani. Noi chiar vrem să dezvoltăm România!”

Daniel Fenechiu, senator PNL: ” Șoseaua de Centură nu este nici a PNL, nici a PSD. Este a băcăuanilor, a contribuabililor români”

”Faptul că astăzi se circulă pe Centura Bacăului este una dintre cele mai bune demonstrații ale seriozității cu care Guvernul PNL tratează problemele din Moldova, o regiune rămasă, într-adevăr, în urmă, din cauza guvernărilor PSD, în special a celor locale. Oricâte de multe critici a avut acest proiect, oricât de mult au încercat cei de la PSD să pună bețe-n roate, să lanseze zvonuri false, Guvernul Orban și-a văzut de treabă, a tratat cu toată seriozitatea acest șantier, a găsit soluții de finanțare, iar în 12 luni a finalizat acest obiectiv pe care l-a preluat într-un stadiu de execuție de 27%, adică puțin peste un sfert.

Și mai trist este că unii, care își făcuseră un obicei din a se trage cu bicicleta ca să apară în poze, au încercat să-și aroge merite de parcă ei au venit și au pus mâna pe lopată. Exact așa au făcut și în primele luni de pandemie. S-au cățărat pe o dramă.

Șoseaua de Centură nu este nici a PNL, nici a PSD, nici a persoanelor fizice Benea, Șova, și nici în ADN-ul lor. Este șoseaua băcăuanilor, pe care o așteaptă de ani buni. Și, pentru că tot am citit că s-a efectuat nu știu ce transplant de organe, lăudabil, de altfel, pentru că vorbim de vieți salvate, recomand aceleeași echipe și un transplant de dragoste de Bacău, de dragoste de Moldova, celor care sunt ranchiunoși și răutăcioși.”

Primii 7,3 kilometri din Varianta de Ocolire Bacău, cei care fac legătura rutieră între DN 2 (sud Bacău) şi drumul spre Onești, au fost daţi în trafic pe 3 septembrie 2020. Antreprenorul General al lucrării este SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, firmele omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu.

Centura ocolitoare este structurată în trei obiective de investiții:

– Tronsonul estic face legătura între sudul și nordul municipiului Bacău, cu DN 2;

– Tronsonul vestic face legătura rutieră între DN 2 (sud Bacău) și DN 11 Bacău – Onești;

– Un al treilea tronson va realiza legătura rutieră între DN 2 (nord Bacău) și DN 15 Piatra Neamț – Bacău.

