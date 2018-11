Perioadă de îngheț pentru Aerostar Bacău. În ton cu vremea de afară. După trei victorii consecutive sub comanda lui Florin Bratu, au venit două înfrângeri la rând. Cu alibiul că eșecurile s-au materializat în fața unor pretendente autorizate la promovare. Și cu precizarea că ambele meciuri pierdute au lăsat destule regrete în tabăra „aviatorilor”.

Dacă în runda a 17-a, contra Clinceniului, în deplasare (scor 1-2), băcăuanii au ratat în mai multe rânduri golul egalizator, sâmbătă, în ultimul joc de pe teren propriu din acest tur de campionat, împotriva Sportului Snagov (scor 0-2), echipa lui Florin Bratu ar fi putut întoarce soarta meciului dacă găsea drumul spre reușita de 1-1. Șanse au fost. Și nu puține. Dar trebuie să recunoaștem că, până la urmă, victoria Snagovului este una meritată.

„Cea mai bună echipă văzută în acest tur de campionat la Bacău”, a fost concluzia asistenței care a înfruntat frigul pentru a vedea partida de sâmbătă, din Aerostar și Sportul Snagov. Cu jucători experimentați precum Vali Bărbulescu, Dragoș Huiban sau Alexandru Ioniță, dar si cu tineri foarte promițători ca Ștefan Vlădoiu și Claudiu Borțoneanu, Sportul Snagov a început în forță.

Combinând eficient și în viteză. Astfel, în doar nouă minute de joc, echipa lui Laszlo Balnit și-a creat trei mari situații de a marca. Două ratate (Potcoavă opunându-se lui Gît, scăpat singur în minutul 3, iar Huiban finalizând cu un șut alături contraatacul declanșat de Ioniță în min. 9) și una transformată în gol de același Ioniță, în min. 5.

Adică atunci când fostul atacant al Rapidului și al lui FC Koln a profitat de marcajul larg al stoperilor băcăuani și a reluat cu capul sub transversală centrarea precisă a lui Bogdan Stancu de pe banda stângă. Pe un teren greu și în fața unui adversar incomod, care a mizat mult pe pressing, linia mediană a gazdelor nu a reușit să filtreze prea multe baloane utile. În aceste condiții, Aerostar a preferat să arunce mingi la bătaie, în careul advers. Iar strategia a produs mai multe ocazii de gol.

Din păcate, niciuna fructificată. Chirilă a apărut de două ori la finalizare, mai întâi în min. 22, când, la centrarea lui Buhăcianu, l-a obligat pe Iacob să respingă în corner de sub transversală, și ulterior în min. 29, când a întârziat șutul, fiind blocat de Lică. În min. 33, oaspeții au respirat din nou ușurați, Vraciu și Gavrilă nereușind să fructifice o altă centrare a lui Buhăcianu. Dar cea mai mare ocazie pe care băcăuanii au avut-o în primul mitan a căzut cu un minut înainte de pauză.

Aflat la punctul de la 11 metri, Buhăcianu l-a întors pe Lică, însă a alunecat în momentul șutului. În partea secundă, Buhăcianu a apărut din nou în prim-plan, însă în min. 48 a lăsat neinspirat mingea centrată de Vraciu pentru Chirilă, pentru ca în min. 67, lansat în adâncime de nou intratul A. Pavel, să șuteze, din plină alergare, în bara din dreapta a oaspeților! Snagovul a răspuns prin Dragoș Huiban. Iar replica fostului atacant al FCM Bacău s-a dovedit decisivă în economia partidei.

După ce l-a întins serios pe Potcoavă cu un șut la colțul scurt în min. 64, Huiban a rezolvat partida zece minute mai târziu, printr-o lovitură de cap la colțul lung, din centrarea lui Hlistei: 0-2. Băcăuanii puteau relansa meciul dacă Buhăcianu nu lufta în min. 75, însă la fel de adevărat este că și Snagovul putea majora diferența în min. 80, prin același Huiban. Un scor de neprezentare ar fi fost însă nedrept. Cu atât mai mult cu cât, așa cum aminteam și la începutul cronicii, Aerostar rămâne cu destule regrete după aceste ultime două runde. Snagovul, în schimb, urcă pe prima poziție a clasamentului, alături de Chindia, de care o desparte doar golaverajul.

Aerostar: Potcoavă- Mihălăchioae, A. Mutu, Al. Ichim, Chirilescu- Căinari (min. 65 A. Pavel), Adăscaliței (min. 76 H. Ilie), Chirilă- A. Gavrilă (min. 57 Sahru)- Vraciu, Buhăcianu.

Din nou în zona roșie

Înfrângerea suferită în fața Snagovului duce din nou Aerostarul în zona roșie a locurilor retrogradabile. Interesant este că runda a 18-a, penultima a turului a oferit mai multe surprize. Este vorba, înainte de toate, de remizele externe reușite de UTA și ACS Poli Timișoara. Iată rezultatele înregistrate în etapa a 18-a: Petrolul Ploiești – UTA Arad 2-2, CS Mioveni – ACS Poli Timișoara 1-1, FC Argeș – Academica Clinceni 1-0, Energeticianul – Metaloglobus București 2-1, Aerostar Bacău – Sportul Snagov 0-2, Daco-Getica București – Ripensia Timișoara 1-1, Luceafărul Oradea – Chindia Târgoviște 0-0, Farul Constanța – Dacia Unirea Brăila 2-0, ASU Politehnica Timișoara – Pandurii Târgu-Jiu 1-1. Partida Universitatea Cluj- CS Balotești s-a disputat ieri.

Clasament

1. Chindia Târgoviște 18 12 4 2 36-17 40p.

2. Sportul Snagov 18 12 4 2 30-13 40p.

3. Petrolul Ploiești 18 12 3 3 36-16 39p.

4. FC Argeș 18 11 5 2 33-13 38p.

5. Academica Clinceni 18 12 0 6 35-13 36p.

6. Universitatea Cluj 17 10 4 3 38-13 34p.

7. CS Mioveni 18 10 4 4 31-13 34p.

8. ACS Energeticianul 18 8 3 7 27-22 27p.

9. Pandurii Tg. Jiu 18 7 4 7 32-25 25p.

10. UTA Arad 18 7 3 8 28-27 24p.

11. Daco-Getica București 18 5 7 6 28-28 22p.

12. ASU Politehnica Timiș. 18 6 3 9 16-21 21p.

13. Metaloglobus București 18 6 3 9 15-32 21p.

14. Farul Constanța 18 6 1 11 28-37 19p.

15. Luceafărul Oradea 18 5 4 9 21-35 19p.

16. Aerostar Bacău 18 5 3 10 22-35 18p.

17. Ripensia Timișoara 18 3 7 8 20-31 16p.

18. CS Balotești 17 4 2 11 15-35 14p.

19. Dacia Unirea Brăila 18 1 5 12 16-52 8p.

20. ACS Poli Timișoara 18 1 3 14 14-43 6p.

O nouă intermediară

La mijlocul acestei săptămâni se va trage cortina peste finalul turului din liga secundă. 2018 va continua însă cu primele două etape din retur. Acestea vor fi programate pe 1 decembrie (când Aerostar se va deplasa la Târgu-Jiu, pentru meciul cu Pandurii), respectiv 8 decembrie, runda de final urmând să-i găsească pe băcăuani acasă, contra Metaloglobusului lui…Cristi Popovici.

Programul etapei a 19-a, ultima a turului

Marți, 27 noiembrie, ora 14.00: Academica Clinceni- Petrolul Ploiești.

Miercuri, 28 noiembrie, ora 11.00: CS Balotești- Aerostar Bacău. Ora 14.00: Dacia Unirea Brăila – Luceafărul Oradea, ACS Poli Timișoara – Daco-Getica București, UTA Arad – CS Mioveni, Sportul Snagov – FC Argeș, Pandurii Tg.Jiu – Universitatea Cluj, Metaloglobus București – ASU Politehnica Timișoara. Ora 17.00: Ripensia Timișoara – Farul Constanța.

Joi, 29 noiembrie, ora 14.00: Chindia Târgoviște – Energeticianul.

Bratu: „Experiența a făcut diferența”

Antrenorul Aerostarului, Florin Bratu a precizat că plusul de experiență al oaspeților s-a dovedit decisiv la meciul de sâmbăta trecută: „A fost greu, în condițiile în care noi suntem o echipă care luptă pentru ramânerea în liga secundă, în timp ce Snagovul are pretenții îndreptățite la promovarea în primul eșalon. Consider că nu am făcut un joc rău, am avut ocazii de a marca, am avut și o bară, însă plusul de experiență de care beneficiază unii jucători ai Snagovului a facut diferența. Mergem la Balotești pentru a acumula puncte. Cu o atitudine pozitivă și cu un joc bun, cred că putem face acest lucru”. De partea cealalta, tehnicianul Snagovului, Laszlo Balint a spus la finalul jocului de pe „Aerostar”: „Am luat trei puncte foarte importante și prin prisma poziției noastre din clasament, dar și a faptului că a trebuit să facem față unui teren foarte greu. Știam că ne așteaptă un meci dificil, contra unui adversar care a arătat bine în ultima perioadă, iar faptul că am reușit să blocam vârfurile lor de atac ne-a ajutat. E o victorie importantă și meritată”.