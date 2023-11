Simpozion dedicat Zilei Naționale a României la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”

Marți, 28 noiembrie 2023, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în parteneriat cu Societatea Numismatică Română – Secția Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Garnizoana Militară Bacău, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău, Colegiul Național de Artă „George Apostu” și Școala Gimnazială „Alecu Russo”, a organizat un Simpozion dedicat Zilei Naționale a României. Timp de mai bine de două ore, ne-am îngăduit plăcerea de a ne bucura de propria noastră identitate, am rememorat momentele astrale ale anului 1918 – 27 martie, 28 noiembrie, 1 decembrie, am sărbătorit cele trei capitale care au fundamentat România Mare – Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia – și am discutat despre semnificația zilei de 1 Decembrie și despre „părinții fondatori” ai României Mari.

Comunicările științifice susținute cu această ocazie, momentele de o profundă trăire lirică, microrecitalul susținut de tinerii elevi ce formează Cvartetul „Allegria”, vernisajul spectaculoasei și bogatei expoziții de medalistică – „1 Decembrie. O istorie a Unirii scrisă pe metal”, intervențiile din public și prezența, sub forma exponatelor, a straielor de sărbătoare purtate de străbunii noștri în perioada Marii Uniri, toate acestea și multe altele au făcut din Simpozionul organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” o veritabilă sărbătoare a spiritului românesc.

Pentru că ziua de 1 Decembrie este o zi a recunoștinței față de făuritorii României Mari și o zi a respectului față de compatrioții noștri, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” anunță persoanele interesate faptul că, pe parcursul Zilei Naționale a României, ACCESUL PUBLICULUI LA TOATE EXPOZIȚIILE PERMANENTE ȘI TEMPORARE ESTE GRATUIT.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!