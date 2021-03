Societatea de Investiții Financiare Moldova (SIF 2) și-a schimbat numele în „Evergent Investments S.A.”. Evenimentul, o premieră pe piața de capital românească, a fost prezentat luni, 8 martie, într-o conferință de presă susținută online și foarte bine organizată de Claudiu Doroș, președinte director general al societății, și de Cătălin Iancu, director general adjunct. Conferința a fost moderată de ziarista Laura Dragomir, strateg în comunicare, consultant de comunicare în business, senior trainer, speaker și media expert.

SIF Moldova, acum Evergent Investments cu noua denumire, este cea mai mare dintre cele cinci societăți de investiții financiare din România, cu o capitalizare de 1,385 de miliarde de lei. Societatea are între suratele ei de pe piața de capital și cea mai mare rată compusă a randamentului, 9,23%. Recent, acționarii ei au aprobat schimbarea denumirii societății, dar și a simbolului bursier din „sif2” în „ever”.

„Noul nume – au arătat reprezentanții Evergent Investments – vorbește despre un nou avânt în forță, despre o emergență spectaculoasă și în același timp despre durabilitate – «ever». Puternic, cu anvergură, sugestiv, numele lasă o amprentă sonoră de anduranță și, împreună cu «Investments», construiește credibilitate și trimite către promisiuni legate de performanță și profitabilitate.”

În zece ani, active cu valoare dublată

Claudiu Doroș a precizat că Evergent Investments arată o rată compusă a randamentului mai mare decât rata medie obținută de toate celelalte fonduri de investiții din România, că în ultimii zece ani societatea cu sediul în Bacău și-a dublat activele și a generat dividende de sute de milioane de lei distribuite către investitori, dar și o rată medie a aprecierii valorii de 13,2%. „Evergent Investments înseamnă, deci, responsabilitate investițională, cu profesioniști care au știut să învețe din experiențe și să devină mereu mai puternici, mai experimentați” – a spus vorbitorul.

Cum se transmite imaginea noii companii

La rândul său, Cătălin Iancu a arătat că acum se transmite în piață imaginea unei companii cu fler și responsabilitate investițională, animată de valori riguroase. „Vom crește în continuare cei doi piloni de stabilitate ai ei – a spus Cătălin Iancu -, domeniul financiar-bancar și cel energetic. Dar intrăm și în investiții mai curajoase, în private equity”.

Cătălin Iancu:„Suntem entuziasmați să ne lansăm noua identitate, care este o premieră pe piața de capital românească. În viziunea noastră succesul companiei este succesul acționarilor noștri. Aceasta ne-a determinat să explorăm, să căutăm orizonturi noi, să ne dezvoltăm continuu, să rafinăm strategiile noastre pentru a optimiza modelul de business. Schimbările pe care le operăm au determinat schimbări și în structura portofoliului nostru. Am explorat sectoare de investiții care nu erau pe radarul investitorilor instituționali. De asemenea, 75-80% dintre direcțiile pe care mergem nu existau acum 10-15 ani. În plus, am abordat, cu succes, investițiile în prime-executive. Am abordat o strategie pe termen lung, suntem deschiși noilor inițiative și fructificăm orice oportunitate. Am investit 400 de milioane de euro în trei mari clase de active: acțiuni cotate, acțiuni necotate și unități de fond și instrumente monetare. Astfel, am generat o dublare a activelor aflate sub administrarea noastră.”