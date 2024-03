Și în 2024, stațiunea Slănic-Moldova rămâne una dintre cele mai căutate destinații balneare

Într-un recent sondaj realizat și publicat de ,,SpaSeekers.com” (platforma celei mai mari agenții SPA din Marea Britanie), sunt prezentate cele mai solicitate destinații Spa din lume și în tendințele pe 2024, pe baza cercetărilor și datelor de căutare Google, efectuate și înregistrate în decembrie 2023.

Turismul de sănătate, cu subcategoriile sale (spa&wellness, medical și balneo), ascendent în 2024

În cea de-a doua ediție a Raportului anual ,,SpaSeekers.com Spa Trends 2024” (,,Tendințe Spa pentru 2024”), platforma face o analiză aprofundată în lumea Spa&Wellness. Cercetarea a pornit de la primul ,,Raport privind tendințele Spa pe anul 2023” și, pentru al doilea an consecutiv, au fost analizate datele consumatorilor, pentru a dezvălui cele mai populare tratamente Spa și experiențe de relaxare. De asemenea, s-au purtat discuții zilnice cu experții care lucrează în Spa-urile partenere (inclusiv în cele din centrele balneare), pentru a dezvălui ce experiențe și tratamente vor fi cele mai solicitate în 2024. Iată și ce acoperă raportul: cele mai populare tratamente Spa pentru 2024; cele mai populare experiențe Spa 2024; locațiile din Marea Britanie rezervă cele mai multe locații Spa; locuitorii orașelor cheltuiesc cel mai mult pe vouchere Spa; ce Spa-uri sunt rezervate cel mai mult cu vouchere; cele mai căutate locații Spa din lume și în tendințele pe anul 2024, pe baza datelor din 2023 etc.

,,De la un masaj revitalizant și până la un tratament facial de lux, un tratament Spa poate fi modalitatea perfectă de a scăpa de stres și de a-ți oferi acel puțin `timp și pentru mine`. Având în vedere toate aceste terapii și experiențe Spa, din ce în ce mai ingenioase și mai minunate, care apar în fiecare an, am vrut să aruncăm o privire mai atentă asupra tratamentelor și experiențelor care au crescut în popularitate în 2024”, spun specialiștii paltformei ,,SpaSeekers.com”.

Clasamentul celor mai căutate destinații Spa din lume în tendințele pe 2024

Potrivit platformei ,,SpaSeekers.com” și pe baza analizei acesteia din decembrie 2023, România se află pe primul loc în lume și în tendințele căutărilor pe 2024, cu o creștere în 2023 de 233% a căutărilor față de aceeași perioadă din 2022, la mare distanță de Franța care ocupă locul 2 în clasament și care a înregistrat o creștere cu 120% a căutărilor.

Astfel, topul primelor 10 ocupante este următorul: România: +233% căutări, Franța: +120% căutări, Qatar: +85% căutări, Vietnam: +85% căutări, China: +84% căutări, Muntenegru: +84% căutări, Canada: +83% căutări, Bulgaria: +82% căutări, Nepal: +69% căutări, Polonia: +60% căutări, Tunisia: +60% căutări. Printre primele 20 de destinații se mai află Argentina: +56% căutări, Malta: +52% căutări, Maroc: +52% căutări, Croația: +51% căutări, Egipt: +51% căutări, Austria: +50%.

Stațiunea Slănic-Moldova, din nou printre primele destinații balneare din România

Potrivit unor site-uri de turism din România, cu privire la tendințele turismului de sănătate pe anul 2024, printre cele mai solicitate stațiuni balneare din România sunt Techirghiol, Băile Felix, Slănic-Moldova, Băile Herculane, Sovata, Tușnad, Govora, Călimănești-Căciulata, Covasna.

Așadar, stațiunea Slănic-Moldova se înscrie și în 2024, printre stațiunile balneare cele mai căutate din România, dar și din Republica Moldova sau Ucraina. Cadrul natural deosebit de pitoresc, calitatea și diversitatea izvoarelor sale minerale, creșterea capacității de cazare prin apariția de noi unități hoteliere, bazele de tratament și spa&wellness care acoperă tratarea și prevenirea unui mare număr de boli, posibilitățile variate de agrement, iată, câteva dintre atuurile care o mențin în topul preferințelor turiștilor.

În prezent, în județul Bacău figurează două stațiuni turistice de interes național, respectiv Slănic-Moldova și Târgu-Ocna și trei stațiuni de interes local: orașul Dărmănești, Zona Moinești Băi (municipiul Moinești) și Zona turistică a orașului Comănești.

(Sursa: ,,SpaSeekers.com”, la https://www.spaseekers.com/spa-insider/inspiration/spa-trends-2024/; ,,2024’s Most In – Demand Spa Locations Around The World” – ,,Cele mai solicitate locații SPA în tendințele pentru 2024, din întreaga lume”)

Romulus-Dan BUSNEA