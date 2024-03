SERGIU SECHELARIU se adresează tinerilor băcăuani

VIITORUL ESTE AL TINERILOR!

DRAGI POLITICIENI, PROMOVAȚI PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAȚA POLITICĂ!

PERSONAL AM REALIZAT MULTE PROIECTE NAȚIONALE PENTRU TINERI ȘI VREAU SĂ CONTINUI ALĂTURI DE EI!

Aș dori să văd cât mai mulți tineri care participă la administrarea orașului nostru.

Tinerii nu au încredere în instituțiile publice și sunt îndreptățiți să aibă acest sentiment deoarece văd că orașul nostru nu se ridică cu nimic. De la an la an este tot mai rău. Nu trebuie să ne descurajăm.

Se impune o PARTICIPARE A TINERILOR ÎN NUMĂR CÂT MAI MARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ.

Sunt fracțiuni politice care au pus monopol pe conducerile de partid și nu permit ca tinerii să–și exprime doleanțele lor în mod democratic ceea ce consider că este un minus adus democrației.

Azi mi-am propus să mă adresez tinerilor, cu invitația la dialog pe teme care nu au fost luate în considerare de multă vreme.

Știu că mulți nu mai aveți încredere în politicieni, dar vreau să vă precizez, că personal, cât am activat ca Secretar de Stat, am creat și finalizat pentru voi câteva programe naționale speciale, cum ar fi Creditul ipotecar pentru tineri, Programul Național al Sălilor de Sport, Locuințele ANL, Locuințe pentru medicii stagiari. Am fost întotdeauna alături de voi și mi-a păsat!

Felicit cu acest prilej tinerii băcăuani care ne-au reprezentat la concursuri tehnologice, sportive, olimpiade școlare, concursuri locale, naționale și internaționale!

Apreciez munca și dăruirea pentru a fi cât mai bun.

Am demonstrat prin fapte, nu vorbe, că sunt alături de tineri. Mi-aș dori ca aceștia să aibă încredere în mine și îi asigur că nu-i voi dezamăgi.

Invit toți tinerii alături de mine să lucrăm împreună pentru proiectele de interes!

Personal țin legătura cu o mare parte dintre tineri, chiar și cu cei din diaspora care și-ar dori să revină în țară, dar încă nu au încredere în autorități, deoarece orașul nu oferă acum perspective și predictibilitate.

Vă aștept cu idei pe care împreună să le punem în aplicare prin proiecte fezabile, astfel încât să creăm joburi bine plătite, să avem o viață decentă, să creștem calitatea vieții așa cum este acum în alte orașe din România. Aș fi bucuros să discutăm despre curățenia orașului, educație, stima profesorului în școală, cum îi protejăm pe cei mici în grădinițe, nivelul de învățământ în școli, starea drumurilor, accesul la sănătate, spitale, medici, traficul rutier, securitatea si liniștea publică, cum protejăm mediul, ce facem în timpul liber, posibilități de a practica sportul, de ce ne pleacă tinerii în străinătate și orice subiect de interes pentru tineri.

Pot fi contactat la următoarele adrese:

Vom colabora cu ideile voastre și experiența mea pentru a readuce tinerii în locurile potrivite pentru a-și modela viitorul lor

TINERII, ÎNTOTDEAUNA!