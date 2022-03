La centrul de zi Dr. Ștefan Ciobanu din cadrul Fundației de Sprijin Comunitar luna martie a însemnat încheierea proiectului ”Dreptul la o bătrânețe activă”, grație căruia seniorii centrului au descoperit modalități noi de a se menține activi și a-și folosi în mod creativ și util experiența de o viață, învătând în același timp cum să se bucure mai mult de vârsta a III-a. Proiectul s-a desfășurat pe o durată de 6 luni și a beneficiat de o finanțare prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Proiectul a permis continuarea și dezvoltarea serviciilor integrate la domiciliu pe care FSC le oferă vârstnicilor din Municipiul Bacău, care au avut ca efect îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pentru un număr de 102 persoane vârstnice din municipiul Bacău suferind de diverse grade de imobilitate, datorită unor afecțiuni medicale, sau persoane suferind de boli în fază terminală, fiecare dintre acestea beneficiind de cel putin două dintre următoarele servicii: asistență socială, asistență medicală specializată, îngrijire complexă la domiciliu (corporală și a locuinței), kinetoterapie.

Alte 76 de persoane vârstnice rămase singure, izolate sau marginalizate social au beneficiat de suport social, consiliere și socializare, sesiuni de educație pentru viață sănătoasă la vârsta a III-a, sau activități de recuperare psiho-motorie prin kinetoterapie și mișcare în cadrul Centrului de zi Dr. Ștefan Ciobanu. O serie de specialiști (medici, farmaciști, preot) au fost invitați să susțină sesiune de educație pentru viața activă și sănătoasă la vârsta a treia și au abordat teme de interes cum ar fi: prevenirea și patologia accidentelor vasculare, a paraliziei cerebrale, menținerea sănătății mintale până la vârste înaintate, vaccinurile și importanța lor, utilizarea rațională a medicamentelor, importanța vieții spirituale etc .

Proiectul a acordat o importanță aparte acțiunilor de voluntariat realizate în comun de seniorii din cadrul Centrului de zi și tinerii voluntari FSC, care s-au concretizat într-o serie de activități interesante și cu impact, menite să demonstreze încă o dată potențialul extraordinar și experiența de viață bogată pe care persoanele în vârstă le au de oferit întregii comunități. Astfel, voluntarii tineri și seniori au ajutat echipele de îngrijire la domiciliu să facă curățenie de Crăciun în casele beneficiarilor foarte bolnavi din cadrul proiectului, au colindat partenerii și colaboratorii Centrului de zi, au organizat ateliere de inițiere a persoanelor vârstnice în utilizarea calculatorului, au realizat împreună tablouri și ornamente hand-made pe care le-au comercializat apoi în cadrul unor târguri caritabile. Au demonstrat în acest fel întregii comunități ca dialogul între generații este posibil și duce la inițiative valoroase care pot oferi soluții pentru multe dintre problemele comunității noastre.

Cea mai importantă și spectaculoasă activitate derulată în comun de voluntari și seniori a reprezentat-o amenajarea unei grădini senzoriale în curtea aferentă Centrului de zi prin implicarea directă a beneficiarilor și voluntarilor, care au gândit designul și au participat activ la amenajarea și întreținerea permanentă a grădinii. Grădina senzorială a devenit un loc de desfășurare a activităților outdoor din cadrul centrului în zilele călduroase și a fost deja inclusă în programul de activități terapeutice, de recuperare și menținere a sănătății beneficiarilor centrului, fiind găndită atat pentru recuperare fizică cât și pentru recâștigarea echilibrului psiho-emoțional.

Pentru cei aproape 180 de beneficiari, proiectul a fost ”o gură de aer proaspăt” pe perioada plină de restricții și limitări impuse de pandemia COVID-19, ajutându-i să treacă mai ușor peste izolare și teamă, așa cum ne-a spus foarte frumos domnul Gheorghe, de 84 de ani, unul dintre beneficiarii Centrului de zi: ”Frecventez Centrul de zi din anul 2019. Am fost primit cu multă caldură și zâmbete din partea personalului căt si a celorlați beneficiari. Am ajuns la această ”gradiniță de bunici” când aveam cel mai mult nevoie: eram într-o perioadă depresivă în urma decesului soției mele. La îndemnul și sfaturile personalului specializat m-am acomodat și implicat în diferite activități (ludice, gospodărești, artistice), consilieri individuale și de grup, care m-au ajutat să depășesc mai ușor această perioadă grea din viața mea. Pentru mine această instituție, serviciile pe care le primesc, sunt ca o ”gură de aer” de care am mare nevoie. Comunicarea și implicarea în activitățile de la Centru, cu personalul și voluntarii FSC, m-au făcut să mă simt foarte bine, să mă simt încă activ și să mă redescopăr alături de generațiile mai tinere, ca la 50 ani.

Mi-a plăcut să împărtășesc din cunoștințele mele generației tinere (săpat, greblat curățat pomi, reparat clanțe, uși, ascuțit cuțite) și să preiau din energia lor pozitivă și cunoștințele lor despre tehnologiile moderne”.

