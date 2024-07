Ședința Extraordinară a Consiliului Local Bacău – VIDEO

Ordinea de zi:

31.07.2024, ora 10,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2024 al Municipiului Bacău

2.Proiect de hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 30.05.2024

3.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a S.C. Dedeman S.R.L. a terenului – imobil, situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Izvoare, numărul 54, în suprafață de 1911 mp, categoria de folosință curți – construcții, număr cadastral 88725

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2024, domeniile Cultura și Social

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite

6.Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosintă gratuită ASOCIAȚIEI NATIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA, pentru FILIALA BACAU, a unui spaţiu situat în incinta PT nr. 95 din Bacău, strada Apusului nr.11

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în calitate de partener în cadrul proiectului „Acasă: acțiuni și servicii pentru prevenirea separării și consolidarea familiei de origine”, proiect finanțat prin “Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027” Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare, al Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău și abrogarea art. 3 din HCL nr.61/2018 privind înfiinţarea “Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău”, cu modificările și completările ulterioare

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare a activității Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Bacău/unităţi subordonate a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA. și abrogarea H.C.L. nr. 176/2021

11.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286 din 31.07.2023 privind aprobarea contractării de către Compania Regională de Apă Bacău SA a unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 22.000.000 euro și/ sau echivalent lei și garantarea de către Municipiul Bacău a acestei finanțări

12.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru a vota numirea auditorului statuar pentru exercițiile financiare 2024-2025-2026 și modificarea art.14.2 al Actului Constitutiv al societății

13.Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru a vota modificarea art.10.9 pct.2 și pct.4 al Actului Constitutiv al societății

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.422/31.10.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău organizată de Autoritatea Publică Tutelară – U.A.T. Municipiul Bacău, în condițiile legii

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție – Componenta inițială și Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, al Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi al Profilului candidatului pentru posturile de administratori în cadrul Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (D.T.A.C) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din Municipiul Bacău; Desființare construcții existente”

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza DTAC pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și utilare a spațiilor din Curtea Colegiului Național Ferdinand I”

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Documentație Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (D.T.A.C.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței”

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții ,,Modernizare CAF 100 Gcal /h pentru conformare la normele actuale de mediu”

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE STAȚIE MIXTA DISTRIBUȚIE CARBURANȚI generat de imobilul teren proprietate privată cu nr. cadastral 88767, Calea Moinești, nr. 3 Bis din municipiul Bacău

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU PARCARI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA; AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE LA UTILITATI; IMPREJMUIRE PERIMETRALA; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; RECLAME PE FATADA SI IN PARCARE, PILON PUBLICITAR LUMINOS generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 65230, 62504, Calea Moinesti, nr. 20 din municipiul Bacau

22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate solicitat de către PAROHIA SF.GHEORGHE pentru imobilul-teren situat pe strada Calea Mărășești nr.100 Bis, C.F. 83607, nr. cadastral 85611, în vederea executării lucrărilor de ,,Împrejmuire teren”

23.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele Contracte de Concesionare

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele Contracte de Concesionare încheiate între Municipiul Bacău și reprezentanții legali al C.M.I, pentru spațiile cu destinația cabinete medicale și a terenurilor aferente

26.Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și majorarea valorilor de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al Municipiului Bacău și introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri noi

27.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea unui imobil în domeniul public al Municipiului Bacău

28.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Municipiul Bacău, în domeniul public al statului și administrarea Universității „Vasile Alecsandri” Bacău a imobilului compus din: teren în suprafață de 22.072 mp și 10 corpuri de clădire, imobil situat în municipiul Bacău, str. Condorilor, nr. 8, intabulat în Cartea Funciară nr. 91174

29.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unui bun-mijloc fix, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestuia, în condițiile legii

30.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată la HCL nr.125/ 12.04.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau, după caz, casării acestora în condițiile legii

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău Iniţiator –DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. BACĂU

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Serviciului Municipal de Utilităţi Publice Bacău de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în litigii juridice

33.Proiect de hotărâre privind alegerea ʺPreședintelui de ședințăʺ al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile August, Septembrie 2024

34.DIVERSE. a)Raportul privind Activitatea Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap pentru primul semestru al anului 2024

35A.Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor/tarifelor pentru serviciul de administrare a cimitirelor i a serviciilor de pompe funebre şi pentru aprobarea Actului Adiţional 1 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local – Administrarea cimitirelor şi a serviciilor de pompe funebre din Municipiul Bacău, Nr. 203736/582/29.11.2023/2110/4.12.2023