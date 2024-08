Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Bacău” domnului Viorel Capitanu profesor, istoric si arheolog

2.Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Municipiul Bacău asupra imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr.64552,având numerele cadastrale 14341, 14341-C1, construcție în suprafață desfășurată de 236 mp și teren în suprafață de 418 mp, înscrise în Lista Monumentelor Istorice/2015 cu denumirea Grădiniță, cod LMI:BC-II-m-B-00759.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico- economici faza DALI si aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții : “Reabilitarea si modernizarea ansamblului Hotel Central si Teatrul Bacovia, Municipiul Bacău”

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea functionarii unei grupe de prescolari ce apartine de Scoala Gimnaziala “Nicu Enea” Bacau, in spatiul excedentar de la Gradinita PP nr.29 Bacau din str. Radu Negru 3, structura a Scolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Bacau incepand cu anul scolar 2024-2025

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftziologie Bacău

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, cu modificările și completările ulterioare

7.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău Iniţiator – DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. BACĂU

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU PARCARI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA; AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE LA UTILITATI; IMPREJMUIRE PERIMETRALA; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; RECLAME PE FATADA SI IN PARCARE, PILON PUBLICITAR LUMINOS generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 65230, 62504, Calea Moinesti, nr. 20 din municipiul BACAU, BENEFICIAR: S.C. VASION S.R.L.

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 15122/07.05.2001, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69208/21.12.2010.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si reprezentantii legali, pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, 2020- 2024, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Zilele municipiului Bacău 2024”, în perioada 4-6 octombrie 2024, în Piața Tricolorului, Calea Mărășești și în Pasajul Revoluției din municipiul Bacău

14.Proiect de hotărâre. privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Serviciului Municipal de Utilităţi Publice Bacău de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în litigii juridice

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

17.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile.

18.Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a suprafeței S1-60,00 mp aflat în proprietatea publică a Municipiului BACĂU, strada Pasajul Revoluției, zona centrala, în vederea amplasării de terase provizorii alimentație publică

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a suprafeței S2-54,00 mp aflat în proprietatea publică a Municipiului BACĂU, strada Pasajul Revoluției, zona centrala, în vederea amplasării de terase provizorii alimentație publică

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a suprafeței S3-60,00mp aflat în proprietatea publică a Municipiului BACĂU, strada Pasajul Revoluției, zona centrala, în vederea amplasării de terase provizorii alimentație publică

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

22.Proiect de hotărâre privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacău pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propagandă electorală și abrogarea H.C.L. nr. 63/28.02.2019 si H.C.L. nr. 318/20.08.2019.

23. Diverse

24.A.Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic de executie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “INCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DESEURI BACAU”

25.B.Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE. AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL; AMPLASARE ECHIPAMENTE EDILITARE, DOTARI PSI, BRANSAMENT + RACORD UTILITATI; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarilor cu nr. cadastral 84064, 84065, 64987, 69576, 69577, Calea Romanului din municipiul Bacau si modificarea partiala a H.C.L. NR. 230/29.07.2021 pentru terenurile cu nr. cad. 84064 si 84065 BENEFICIAR: S.C. CONBAC IMOBILIARE S.A.

26C.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău

27.D.Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic de executie si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “ Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Piața Centrala”

28.E.Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic de executie si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “ Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Piața Sud”

29.F.Proiect de hotarare privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic de executie si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “ Obținere Autorizație de securitate la incendiu – Piața de Gross”

30.G.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani

31.H.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 191/ 31.05.2023, cu modificarile si completarile ulterioare