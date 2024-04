Se redeschide Biblioteca Municipală din Onești  

Sâmbătă, 13 aprilie, se redeschide Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, din Onești, după ce acolo a fost aplicat în tot anul 2023 un proiect de reabilitare edilitară și de modernizare. Instituția a devenit, astfel, una dintre cele mai bine dotate biblioteci din România cu tehnologie de ultim nivel. Acum, Biblioteca a obținut și autorizația de securitate la incendiu, care îi fusese impusă de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.

La Biblioteca din Onești a fost aplicat, cu ajutorul Primăriei, al Consiliului Județean, dar și cu fonduri proprii, Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 13. S-au obținut, astfel, fonduri europene pentru lucrări ample de reabilitare, de modernizare și, mai ales, pentru digitalizare.

„Biblioteca Rosetti este una dintre cele mai digitalizate biblioteci din România – a spus, pentru presă, directorul ei, Ionuț Tenie. Vrem să devină un hub cultural zonal. Va oferi servicii IT, dar și multimedia și a evoluat de la nivelul de bibliotecă tradițională la cel de centrul cultural zonal. Are acum la bază și tehnologia informațiilor și comunicațiilor și oferă servicii de calitate, ateliere, cu tehnologie de ultimă generație – ochelari de realitate virtuală, holograme în mărime naturală, două săli de internet dotate cu calculatoare și procesoare moderne, cu table smart, interactive. Am dotat și ludoteca pentru școlari, cu conținut de learning pentru preșcolari, cu videoproiectoare. Avem tot felul de infochioșcuri la intrare, care pot fi operate de cititori pentru a afla ce cărți sunt în bibliotecă sau ce evenimente vor avea loc în perioada următoare sau chiar harta bibliotecii pentru orientarea în spațiul ei”.

Biblioteca se redeschide oficial sâmbătă dimineață, iar de luni, 15 aprilie, cititorii pot veni să facă permis de bibliotecă.

Biblioteca va continua să achiziționeze carte și să atragă tinerii pentru a citi și a se dezvolta intelectual și cultural. Iar Permisul de bibliotecă, la Onești, este gratuit. De asemenea, pentru îmbunătățirea serviciilor sale și pentru a face parte din Catalogul național partajat, biblioteca a achiziționat, în anul 2016, sistemul integrat de bibliotecă TINREAD, un produs realizat de IME România (Information Management and Engineering), o companie specializată în furnizarea de soluții pentru biblioteci. Acest soft ajută să se creeze baze de date care se constituie ulterior în cataloage on-line de bibliotecă. Acest Catalog on-line poate fi consultat de oriunde, pe internet.

Vom fi prezenți la evenimentul de sâmbătă, de la Onești, și vom reveni cu amănunte și cu imagini din Biblioteca renovată și modernizată.