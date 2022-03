În contextul extrem de sensibil al dublării costurilor polițelor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA)(chiar triplare în unele cazuri), autoritățile se pregătesc să plafoneze aceste tarife. Măsura ar urma să fie aplicată pe o perioadă de șase luni, și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele. Tarifele vor putea fi mai mari în cazul șoferilor care au produs pagube în trecut.

Bazându-se pe o „portiță” din Legea concurenței, care le permite să intervină împotriva creșterii excesive a asigurărilor RCA, autoritățile sunt pregătesc o plafonare a tarifelor, așa cum, de altfel, s-a mai întâmplat în 2017. Plafonarea va fi valabilă timp de șase luni, dar poate fi prelungită, succesiv, pentru durate de câte cel mult 3 luni. Reamintim că, în acest an, preţurile RCA au crescut alarmant de mult, ajungând la peste 1.100 de lei pentru o poliţă pe 6 luni.

Șoferii tineri, fără experiență, plătesc mai mult

De reținut că se propune o diferențiere de calcul al tarifelor pentru persoanele fizice și cele juridice, alegere fundamentată atât de diferența în privința puterii de cumpărare dintre cele două categorii, cât și de factorul de risc al fiecăreia. „Dintodeauna, tinerii au plătit mai mult la asigurările RCA. Peste tot în lume este așa. Și înainte tinerii plăteau tarife mai mari, doar că nu erau diferențele atât de mari ca acum. Or, noi, românii, le resimțim mai mult pentru că avem salariile mai mici decât în altă parte”, spune Gina Bujor, broker de asigurări. În conformitate cu legislația în domeniu, în funcție de istoricul de daună al asiguratului, societățile de asigurare RCA aplică 8 clase de bonus/malus în care acesta se încadrează. Prin urmare, pentru persoanele fizice, tariful maxim ar urma să fie plafonat la nivelul tarifului de referință, pentru clasa de bonus/malus B0. Mai exact, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă de autorități, un șofer cu vârsta de 41-50 de ani, aflat în clasa B0 de daunalitate, v-a plăti maximum 1.039 de lei pentru un autoturism de 1601-1800 cmc. Dacă este în clasa B8, prețul RCA se va reduce la jumătate. În schimb, un tânăr cu vârsta de până la 30 de ani, deținătorul unei mașini de 1801-2000 cmc, care se presupune că abia și-a luat permisul de conducere (deci nu a făcut accidente), ar trebui să achite cel mult 1.853 de lei (tariful scade, în cazul unei mașini cu cilindree mai mică, de doar 1.200 cmc, respectiv la 1.286 lei). Scade semnificativ tariful RCA și dacă tânărul șofer deține permisul de conducere de mai mult timp și, în plus, are și un istoric bun în privința daunelor provocate terților. În acest caz, prețul maxim al unui RCA ar urma să scadă cu până la 50%. Cel mai puțin vor plăti șoferii de 51 – 60 de ani, respectiv 762 de lei, pentru o mașină de 1.200 cmc, 913 lei, pentru un autoturism de 1.401 – 1.600 cmc, 1.069 lei, pentru unul de 1.601 – 1.800 cmc. La mașinile mai mari, de peste 2.500 cmc, tariful maxim al unui RCA va fi de 2.304 lei. De reținut că tarifele maxime se vor aplica numai în cazul contractelor anuale încheiate după intrarea în vigoare a proiectului, deci nu și în cazul polițelor RCA deja încheiate până la acel moment. Firmele de asigurare care vor depăși tarifele maxime stabilite de autorități vor risca amenzi de până la 50.000 lei, precum și sancțiuni complementare.

Polițele City Insurance, obligatoriu refăcute la alt asigurator

După retragerea autorizației de funcționare a City Insurance, toamna trecută, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat deschiderea procedurii de faliment a societății de asigurări. În aceste condiții, șoferii care mai au polițe încheiate la City Insurance trebuie să știe că, în următoarele luni, aceste asigurări vor înceta de drept, deci nu se mai pot folosi de ele. Prin urmare, în termenul stabilit, posesorii acestor polițe vor trebui să și le refacă la alte companii, pentru a putea circula legal pe drumurile publice de la noi. Pe de altă parte, în următoarele două luni, șoferii care au înregistrat pagube la autoturimul propriu, cauzate de conducătorii auto care aveau RCA la City Insurance, mai pot să depună cererile de deschidere a dosarelor de daună. Sumele vor fi plătite prin Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Cererile de plată se pot depune atât electronic, cât și prin poștă. Formularele sunt disponibile online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare . Important de reținut și că șoferii care vor să-și recupereze din valoarea poliței City Insurance nefolosită, după ce au completat Cererea de denunţare a contractelor de asigurare, disponibilă pe site-ul SAR City Insurance SA, respectiv: www.cityinsurance.ro , vor trebui să transmită solicitarea de denunţare la SAR City Insurance SA, pe adresa de E-mail dedicată: denuntare@cityinsurance.ro. Apoi, trebuie trimisă și o cerere de plată la FGA, la adresa de E-mail cerere.plata@fgaromania.ro, însoţită de o împuternicire sau procură, dacă este cazul, copie a actului de identitate, copie a poliţei RCA, copie după dovada plăţii primelor de asigurare, în cazul plăţii primelor în rate, și dovada denunţării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător.

Amenzi de mii de lei pentru lipsa RCA

Din păcate, mulți posesori de autovehicule circulă fără a avea încheiată o poliță RCA. În aceste cazuri, cel căruia i-au fost provocate daune nu va avea de unde să își achite reparațiile, fiind obligat să se îndrepte către instanța de judecată. „Sunt și acum mulți care circulă fără RCA. E drept că s-au mărit amenzile pentru astfel de situații, ba vor mai crește încă o dată, din mai, anul acesta. Unii au înțeles, totuși, ce înseamnă să ai asigurare și că, una este să-i dai polița pentru a-l despăgubi și alta e să-i plătești din buzunarul propriu reparațiile. Sunt însă și situații în care cel care a provocat daunele nu se sperie și se judecă doi-trei ani în instanță, după care îi sunt puse popriri de maximum 35% din salariu sau din venituri, dacă are așa ceva, și le achită, să zicem, în 10 ani. Prost este că nu se pot face popriri pe valoarea bunurilor vinovatului, dacă acestea ar fi scoase la vânzare, și ca atare, păgubitul nu va putea să recupereze nimic de la vinovat”, spun brokerii locali din asigurări. Potrivit legislației rutiere, circulația pe drumurile publice din țară folosind un mijloc de transport auto se poate face doar cu condiția deținerii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă auto de tip RCA. Polița este folosită în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație. Obligativitatea încheierii asigurării RCA este valabilă atât timp cât autoturismul nu a fost radiat, chiar și dacă mașina nu este folosită, fiind parcată într-un garaj. Cei care nu respectă aceste reguli riscă sancțiuni cu amenda (între 1.000 și 2.000 de lei) și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului, retragerea plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic. În acest caz, se eliberează o dovadă înlocuitoare, document care nu-i dă dreptul proprietarului de a folosi autoturismul pe drumurile publice. Dacă, în termen de 30 de zile, nu se încheie o poliță RCA, poliția rutieră poate dispune radierea din evidență a vehiculului.

Și trotinetele vor trebui asigurate în baza unei poliţe

După ce vor fi elaborate noile norme, și proprietarii de trotinete vor fi obligaţi să încheie poliţe RCA pentru astfel de vehicule. „În mod normal, trebuia încă de anul trecut să se introducă RCA și la trotinete. Noi am și avut solicitări din partea posesorilor de astfel de mijloace de transport. La un moment dat, chiar se încercase introducerea în platformele de asigurări astfel de polițe, dar firmele din domeniu nu își făcuse modificările necesare și, astfel, nu puteam alege, de exemplu, cilindreea sau tipul de carburant folosit la propulsia motoarelor. Ca atare, nu puteam finaliza polița. Cert e că bani tot li se vor luam cumva și posesorilor de trotinete. Dacă, să zicem, nu îi obligă să facă, deocamdată, RCA, sigur le vor impune un impozit mai mare, la primării”, mai cred specialiștii în domeniul asigurărilor. De altfel, impunerea de RCA și la trotinete este o obligație impusă României de Uniunea Europeană ca urmare a numeroaselor accidente în care au fost implicate pe întreg cuprinsul spațiului europeană. Potrivit unor statistici, în ultimii trei ani, în ţara noastră, au avut loc nu mai puţin de 300 de accidente în care au fost implicate trotinete. Cel mai probabil, obigația proprietarilor de a-și asigura trotinetele va interveni de la anul.