Scriitorul băcăuan Doru Ciucescu a vizitat toate țările din America de Sud

Profesorul universitar și scriitorul băcăuan Doru Ciucescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, întors cu puțin timp în urmă dintr-o călătorie în Guyana și Surinam și a vizitat, astfel, toate țările din America Latină, are deja sub tipar cea de a 38-a sa carte de călătorii, al cărei titlu este dat chiar de numele celor două țări recent vizitate. Cartea „Guiana, Surinam” apare în colecția „Călător în șapte continente”, la Editura Rovimed Publishers, din Bacău.

„Această carte – spune autorul – îmi consolidează poziția de «cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente, din literatura universală» (cum îi place să se autonumească el însuși – n. n.). Cartea este un nou record în literatura universală și, implicit, în literatura română! Am călătorit în aceste două țări în perioada 20 – 25 septembrie, prin Agenția de turism Eturia, cu sedii în București și în Piatra Neamț. Până în prezent, am călătorit în 123 de țări, din care în toate cele 12 din America de Sud și în cele 10 din America de Nord”. În curând, lui Doru Ciucescu îi va ieși de sub tipar ,Guyana, Surinam”.

Prima dintre cărțile de călătorie ale lui Doru Ciucescu a apărut în anul 2005, după experiența de mai mulți ani petrecuți în Maroc. Aceasta este „Mâncătoarele de ruj de buze din Casablanca” și a fost urmată de alte cinci volume numai despre călătorii în Africa, dar și de patru cărți despre impresiile din America de Nord, de cinci cărți după călătoriile în America de Sud, de nouă volume după ce a văzut țări din Asia, de cinci după călătorii în Oceanul Atlantic, inclusiv Marea Caraibilor, Marea Mediterană și Marea Baltică și de câte una după Antarctica, Australia, Oceanul Indian și Oceanul Pacific. Celelalte cărți sunt cu impresii din țări europene.

Scriitorul a vizitat 123 de țări – 38 din Europa și 85 din afara acestui continent.

Titlul «cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente, din literatura universală» – susține Doru Ciucescu – „poate fi dobândit de oricare scriitor, prin îndeplinirea concomitentă a trei condiții: 1. scriitorul să fie autorul a cel puțin unei cărți de călătorie, despre fiecare din cele șapte continente; 2. scriitorul să fi efectuat în mod real călătoriile din cărțile respective, celelalte cărți de călătorie; 3. scriitorul care a îndeplinit primele două condiții să aibă cel mai mare număr de cărți de călătorie, comparativ cu alți scriitori, care au îndeplinit aceleași condiții”.

Iar următoarea călătorie a scriitorului Doru Ciucescu va fi în Republica Haiti.