Traversăm o perioadă dificilă în care toate sectoarele de activitate sunt afectate de criza sanitară. În această luptă de supraviețuire sunt foarte mulți cei care acuză situația, printre cei mai greu încercați numărându-se cei care activează în domeniul HoReCa. Dar chiar și în aceste condiții, cu muncă, ingeniozitate și seriozitate, sunt locatii care reușesc să se impună și să reziste în ciuda tuturor greutăților întâmpinate. În această situație se află și restaurantul Savarin care a reușit să își păstreze standardele și chiar încearcă să inoveze. Pentru a pătrunde dincolo de ceea ce se vede la o primă impresie la restaurantul Savarin am stat de vorbă cu Cătălin Horodincă, consultantul executiv al restaurantului.

–În ciuda vremurilor, se pare că ați găsit o portiță de a merge mai departe.

-Așa este. Noi, într-un fel sau altul, am legat businessul de mâncare, restaurantul este atașat hotelului (Restaurantul Savarin face parte din grupul care deține Hotelul Bohemia-n.r.), care are deja patru ani pe piață, resturantul fiind deschis anul trecut, în luna mai. Avem clienții de business care vin și se cazează și care servesc masa aici. Eu, fiind atras și practic fac parte din muzică în ultimii ani, le-am propus proprietarilor să începem o idee nouă, un concept atât culinar cât și muzical, să le legăm una de alta. Ideea a fost foarte bine primită. Covidul ne-a încurcat… Am visat să facem un festival aici, la noi în parcare. Vorbim de un festival de jazz si blues, cu Sorin Zlat invitat, dar si un artist american de culoare. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în iunie, discuțiile erau avansate iar onorariile artiștilor plătite. Dar a venit pandemia și știm cu toții ce s-a întâmplat, condiții în care am amânat totul pentru anul viitor. Acest eveniment ar fi trebuit să fie o surpriză pe care o pregăteam ca un premiu oferit oaspetilor nostri la incheierea a unui an de activitate.

-Chiar și în aceste condiții cred că aveți un bilanț al primului an de activitate. Cred că este unul pozitiv având în vedere că Restaurantul Savarin a fost bine primit de băcăuani și nu numai…

-Restaurantul a fost construit ca și idee, de a fi diferit din toate punctele de vedere. De la design si până la conceptul meniului.

-Să dezvoltăm puțin aceste părți, tocmai pentru ca cititorii să înțeleagă mai bine conceptul.

-Ok. Pornim de la design. Este primul impact pe care îl are clientul când vine în restaurant. Am încercat să fim aproape de natură. Toate culorile sunt într-o cromatică adusă aproape de pământuri. Materialele, la atingere, sunt fine, plăcute. Oglinzile discrete care dau senzația de spațiu. Iluminatul artificial și natural care, la fel, ajută designul…Am dorit să oferim un spațiu spectaculos și primitor. Adică, lumea când intră să zică…woww, există așa ceva în Bacău. A fost un proces de design în echipă, cum de altfel se întâmplă în multe cazuri, dar cei care au decis în final au fost Simona si Mircea …

-Restaurantul este parte a Hotelului Bohemia.

-Așa este. A fost numit diferit pentru că am vrut să aibă un nume cu rezonanță franceză, într-un fel sau altul, care să se lege de hotel, dar să aibă identitate proprie. Am avut o listă mare de nume propuse și am crezut că Savarin este cel potrivit, legat binențeles de savarina pe care toată lumea o știe, am considerat că e un nume ușor de reținut, de pronunțat și să provoace un zâmbet cu gândul la delicioasa prăjitură. Si se pare ca nu am gresit cand l-am ales …

-Se spune că cea mai importantă componentă a unui restaurant este bucătăria. Cu ce ne întâlnim la Savarin din acest punct de vedere?

–Un lucru a fost foarte clar încă de la început. Nu ne-am dorit o bucătărie italiană, pentru că sunt mai multe bucătării de acest fel, foarte bune, în Bacău. Am fost inițial orientați spre cea asiatică și am rămas în aceiași zonă, dar nu într-un mod agresiv. Bucătăria noastră are multe influențe și tendințe asiatice prin ingredientele folosite, dar avem pentru clienții hotelului sosiți din străinătate rețete românești dar ușor interpretate și aduse în contemporan de către echipa noastră. Ideea este că, aici, este un mediu ideal pentru acest tip de business, și spun asta pentru că e o rețetă complexă cu oameni care sunt optimisti, profesionisti si plini de respect si intelepciune, si gândul a fost de a pune fundația și bazele pentru un business sănătos. Modul de operare și management este concentrat mai mult pe bun simț și respect. Echipa, în mare parte, cu mici excepții, este cea inițială, cu care am deschis anul trecut pe 15 mai. Despre produse … abia am lansat meniul de vară 2020…Intenția noastră a fost să-l lansăm în aprilie dar nu am mai avut ocazia si am facut acest lucru acum două săptămâni, într-o formă redusă și vom vedea cum vor decurge lucrurile în viitorul apropiat.

-Puteți să ne oferiți un exemplu din meniu?

-Tot ce oferim este făcut în casă, mai puțin pâinea. Toate produsele sunt marinate de noi, tratate cu drag iar achizițiile sunt foarte atent făcute. Avem gravlax de somon și supe cremă inedite, aperitive interesante. Culinar, trecem prin toate zonele, cu aperitive reci și calde și feluri principale din porc, rață, pui, majoritatea cu tentă asiatică. Deserturile sunt făcute de noi cu excepția înghețatei care este artizanală și ne este adusă de un producator local.Și binențeles avem și savarina, dar aceasta este făcută în modul nostru și ne-a luat ceva timp până am găsit o formulă perfectă. Trebuie subliniat că noi schimbăm de câteva ori pe an meniul, păstrând rețetele care se au foarte mult succes.

-Să vorbim și despre evenimentele de la Savarin.

-Dacă e să vorbim de evenimente ar trebui să începem cu concertele. Am început de anul trecut, din septembrie, cu muzică braziliană. De la început conceptul a fost gândit astfel încât să legăm genul muzical de oferta culinară, și de fiecare dată când facem un concert care are o poveste în spate, creăm și o poveste culinară. Este un pachet complex, cu o sumă fixă, pe care musafirii o plătesc fără bilet de intrare. Lumea vine, servește cina, am insistat foarte mult pe respectul față de muzician, să nu se mănânce când se cântă. La 20.30 când încep concertele desertul este deja servit iar lumea stă relaxată și ascută programul apoi pleacă surprinsă și mirată de o seară complexă și completă, atât culinar cât și muzical. A fost excepțional de bine primite încă de la început. Mai greu să promovăm ideea, conceptul în sine, dar, ultimul concert din februarie l-am vândut în trei zile. Adică, lumea a început să facă rezervări în avans, în pandemie, fără să știe cine vine și ce mănâncă. Atât de bine am ajuns cu acestă idee.

-Cine se produce la Savarin?

-Vorbim de artiști underground, care nu apar la televizor sau pe radio. În mare parte sunt trupe pe care le cunosc personal, și atunci e ca o garanție că muzica pe care o aduc ei și o cântă este originala și bine primită…

-Cam despre ce stiluri se poate vorbi?

-Am început cu muzică braziliană, apoi am avut blues, a urmat Valeria Stoica din Nisporeni cu indie, autentic, compoziții proprii. Am avut Bluenoise de Crăciun, Amalia Gaiță de la Timișoara cu un concert de jazz experimental și am încheiat înainte de pandemie cu Triplu Steker, o trupă faină din Brașov cu muzică româneacă Urban Folklor. Este un spectru divers de muzică și nu vrem să devenim monotoni. Avem o listă extinsă și cred că putem acoperi un an de zile cu artiști diferiți. Și vrem, dacă vom avea ocazia din toamnă, să mărim numărul de concerte la două pe lună, unul cu un artist solo în diverse zone cum ar fi țambal, chitară sau pian și o trupă, să continuăm serile de muzică deja consacrate la noi. Ca planuri avem ceva nou care se discută cu Iulia Iacob de la Mugur de Zof și se cheamă „Seri cu Zof”, concept branch cu masă bufet, dar încă nu divulgăm mai mult pentru că suntem, încă, în pregătiri, și când va fi gata le vom lansa oficial. Planuri sunt. Ideea este să avem și oportunități să le punem în aplicare. Noi suntem optimiști că lucrurile vor reveni la normal chiar dacă nu va fi o stare ca cea de dinainte de pandemie, dar măcar apropiată. Cred că vom găsi toate pârghiile și instrumentele necesare care să aducă ceva inedit pe piață.

-Ce se întâmplă acum?

-Momentan nu se întâmplă nimic deosebit. Funcționăm cu terasa între orele 11.00 și 23.00, în limitele legii, cu distanțare, măști și mănuși.., dar cu aceiași mâncare delicioasă.

Cine este Cătălin Horodincă?

„Mergem pe o cărare, ne rătăcim și ajungem pe o alta. Eu am început să lucrez în restaurant încă din timpul facultății, în Iași. Am fost atât de atras de ideea de «ospitalitate», mi-a plăcut atât de mult, ca mi-am dorit propriul resturant, și ca să reușesc, am plecat pe vapoare de croazieră. Am avut un restaurant în Focșani cu care am avut succes, dar criza din 2008 mi-a dat viața peste cap. Au urmat doi ani la Londra, tot în domeniu… Am peste 20 de ani de experiență în «ospitalitate». Acum, aici la Savarin, faptul că pot să leg și ceea ce-mi place să fac cu obiectul muzical de producție de evenimente este minunat. Eu sunt unul dintre cei care a pus bazele Festivalului de Blues de la Focșani, am făcut producția festivalului în primii trei ani, am rămas în zona blues-ului, atașat de oamenii din industrie, de artiști și de toți ceilalți organizatori din țară. Mă bucur că pot să continui cu concertele la Savarin în ideea asta. Am mai făcut, tot la Focșani, un festival culinar, iar de un an și ceva, din martie anul trecut, am decis să mă mut în Bacău și construim ceva împreună la Savarin. Este o provocare foarte mare să fac asta și ideal este că Simona și Mircea au fost deschiși mereu la ideile mele și mi-au dat mână liberă. Echipa este minunată și mai trebuie să subliniez că am întâlnit oameni faini în Bacău, oameni de calitate cu care realizăm parteneriate foarte interesante, și mergem în continuare cu entuziasm, pentru că lumea, încet, încet, își dă seama că este nevoie de profesionalism și de respect în industrie, de a face treabă bună. Că nu e atât de greu să facem asta. Este chiar extrem de simplu.