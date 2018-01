Top Story Sărbătoarea Botezului Domnului, în Bacău de Desteptarea -

Sfintele sărbători din această perioadă se vor încheia sâmbătă, 6 ianuarie, cu Botezul Domnului, Boboteaza sau Epifania, în timp ce duminică, 7 ianuarie, credincioşii ortodocşi vor prăznui Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Ca un preambul la acest praznic împărătesc, timp de o săptămână, preoţii au mers pe la casele enoriaşilor vestind apropierea sărbătorii. Cu această ocazie, ei au picurat în vasele dinainte pregătite câţiva stropi de agheasmă cu care credincioşii şi-au primenit trupul şi sufletul. În dimineaţa zilei de sâmbătă, credincioşii se vor îndrepta spre biserici unde, după Sfânta Liturghie, preoţii vor săvârşi slujba Agheasmei Mari prin care se vor sfinţi apele. „Cu această ocazie, pregătim din timp vase mari pe care le umplem cu apă curată. Prin rugăciunile noastre şi prin mijlocirea Sfântului Duh, aceasta se va preschimba în Sfânta Agheasmă Mare pe care o împărţim tuturor credincioşilor prezenţi la Sfânta Biserică", a precizat pr. Constantin Gherasim, parohul Bisericii "Sf. Gheorghe" din Bacău. Creştinii vor lua din această apă sfinţită despre care se spune că are putere tămăduitoare, o vor duce acasă şi, timp de opt zile, vor gusta din ea, pe nemâncate, înainte de anafură. După cele opt zile, Agheasma Mare se foloseşte doar pentru rugăciunile de sfinţire, curăţire şi de îndepărtare a lucrărilor potrivnice. Tradiţia spune că, timp de o săptămână, după Bobotează, le este interzis femeilor a mai spăla rufe deoarece toate apele, asemeni Iordanului, sunt sfinţite după această mare sărbătoare. (Liviu Maftei) De Sfânta Sărbătoare a Botezului Domnului, ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va oficia Sfânta Liturghie arhierească urmată de Slujba Agheasmei celei Mari în Piața Catedralei Ortodoxe "Pogorârea Sfântului Duh" din municipiul Onești. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Onești, în colaborare cu Primăria Onești și RAJA Constanța, societatea comercială care administrează și rețelele de apă și canalizare din zonă. Slujba Agheasmei Mari va începe la ora 11.00, fiind urmată de rugăciunile de binecuvântare a rezervoarelor de apă ale orașului, de la gospodăria de apă de pe Dealul Cuciur. Pentru deplasarea pe Dealul Cuciur vor fi la dispoziție cinci microbuze (Petru Done).