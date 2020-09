În perioada 16-22 septembrie au loc manifestări în cea de a 19-a ediție a „Săptămânii Europene a Mobilității” (European Mobility Week), sub deviza „Mobilitate cu zero emisii pentru toți” (Zero-emission mobility for all).

Pentru a sărbători acest eveniment, Agenția pentru Mediu (APM) Bacău a solicitat celor opt primării urbane din județ înscrierea pe site-ul oficial al manifestării la adresa

http://www.mobilityweek.eu/registration/, precum și organizarea de activități specifice temei. Pentru adaptarea la contextul actual, anul acesta participanții s-au putut înregistra doar pentru a-și arăta intenția de a promova mobilitatea urbană. Primăriile din Bacău, Buhuși, Dărmănești, Moinești și Onești s-au și înscris ca participante sau susținătoare ale acestei campanii și au demarat acțiunile propuse în planurile de activități.

Tema anului 2020 aduce în prim plan importanța accesibilității la transportul cu zero emisii poluante. Ediția anului 2020 a manifestării încurajează populația și administrațiile publice locale să pășească pe drumul spre îndeplinirea obiectivului pe termen lung: un continent fără emisii de carbon până în anul 2050. Deși cercetătorii au identificat o reducere a călătoriilor cu autoturismul în majoritatea orașelor, iar în următorii ani se așteaptă ca 50% din călătorii să se facă cu transportul public, cu bicicleta sau pe jos, studiile realizate recent de Agenția Europeană de Mediu confirmă o creștere semnificativă a emisiilor generate de sectorul transporturilor, comparativ cu nivelurile din anii ’90. Emisiile din întregul sector al transporturilor au crescut cu 28% din 1990 până în 2018.

„Traficul aglomerat din zonele urbane și din jurul lor generează, în prezent, costuri de aproximativ 100 de miliarde euro anual, adică un procent din PIB-ul Uniunii Europene. Mai mult, peste 400.000 de decese premature sunt cauzate în mod direct de poluarea aerului. Prin urmare, inițierea unor măsuri pe termen lung, cum ar fi promovarea mersului cu bicicleta și pe jos, precum și a transportului public cu emisii reduse sau neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, va avea efecte imediate pozitive.” Petrică Ilieș, directorul executiv al APM Bacău